TCL与DivX签署知识产权许可协议，继续保持长期合作关系

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字视频技术先驱企业DivX，LLC今天宣布，与全球销量领先的消费电子品牌和领先科技公司TCL签署了一项知识产权(IP)许可协议。协议结束了双方之前所有悬而未决的专利诉讼。

长期以来，TCL一直是Divx技术的被许可人，在各种设备上通过DivX技术为消费者带来令人惊叹的数字视频体验。现在，TCL已成为拥有DivX全球基础视频专利组合的全球领先公司之一。

DivX首席执行官Brian Way表示：“ 我们很高兴与TCL达成这项协议，以继续保持双方长期互惠互利的授权合作关系。”

作为创新数字视频技术研发领域的全球领导者，DivX将继续向世界各地的公司授权其广泛的知识产权组合。

关于DivX, LLC

DivX, LLC致力于开发创新技术，力求在任何设备上提供超凡的数字娱乐体验。2000年以来，DivX为全球消费者、设备制造商和流媒体服务打造开创性的技术，为优质数字视频树立了标准。DivX提供技术授权，以实现出色的视频回放，主要的消费电子品牌已在全球出售17亿件采用DivX技术的设备。DivX消费软件在全球的下载量超过10亿次，为消费者带来内容播放、转换和投射工具。DivX总部位于加州圣迭戈。如需了解更多信息，请访问www.divx.com。

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