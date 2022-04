Schumacher Electric Corporation annonce Ripple Industries comme nouveau partenaire d’investissement

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Schumacher Electric Corporation, un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de conversion d’énergie, a annoncé aujourd’hui que Lincolnshire Management, Inc., une société de capital-investissement, axée sur l’investissement et l’acquisition d’entreprises du marché intermédiaire, avait finalisé la vente de Schumacher Electric à la société d’investissement privée, Ripple Industries LLC. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées. L’annonce a été faite via une réunion en direct rassemblant tous les employés, et au cours de laquelle Mickey Leech, PDG de Schumacher Electric, est également revenu sur les étapes majeures franchies par l’entreprise.

« Schumacher Electric célèbre 75 ans d’innovation énergétique. Les étapes majeures sont l’occasion de faire une pause, de réfléchir et d’apprécier le chemin parcouru », a déclaré M. Leech. « Beaucoup de choses ont changé depuis 1947, qu’il s’agisse de nos produits, de nos technologies, de nos employés ou de nos processus. Schumacher est le fruit d’un héritage familial axé sur l’énergie, la performance et l’innovation. Les dernières années ont été marquées par des défis sans précédent, qui nous ont tous touchés, à la fois sur le plan professionnel et personnel, et ce à de multiples niveaux. Et pourtant, en dépit de ces défis, l’équipe de Schumacher s’est toujours montrée à la hauteur des circonstances. »

M. Leech a ensuite passé en revue certaines des réalisations les plus récentes de Schumacher :

Le lancement mondial de la nouvelle gamme de boosters de démarrage au lithium, Rugged™

Le lancement du nouveau chargeur de batterie et démarreur de moteur, Ultracap

L’ajout de chargeurs muraux pour véhicules électriques de niveau 2, à la gamme mondiale Schumacher EV Series™ lancée en juin

Une croissance significative de l’espace du commerce électronique, sur diverses plateformes de marché en ligne et de vente au détail

La disponibilité des produits de Schumacher sur un large éventail de canaux représentant plus de 60 000 points de distribution physiques, de la grande surface aux magasins de bricolage, magasins spécialisés et quincailleries

« Forts de ces réalisations remarquables, nous entendons saisir cette occasion de continuer à réinventer notre avenir et ce à quoi nous souhaitons que Schumacher Electric ressemble dans les cinq, dix, 25 prochaines années et au-delà », a poursuivi M. Leech. « Lincolnshire a joué un rôle déterminant dans la formulation des stratégies qui ont conduit à la réussite de nos initiatives à forte croissance, notamment notre EV Series™ et le développement du commerce électronique ; aujourd’hui, notre équipe de direction est prête à s’appuyer sur Ripple Industries et à poursuivre sur cette trajectoire. »

William Bishop de Ripple Industries a souligné pour sa part : « La marque Schumacher est synonyme d’innovation et d’amélioration de la durée de vie des batteries ; nous partageons la vision de la direction sur les grandes opportunités à venir, à l’heure où les besoins mondiaux en matière de transport évoluent et imposent de plus en plus de faire appel à des solutions de conversion d’énergie, holistiques, incluant l’entretien et la charge des batteries. Nous allons nous attacher activement aux côtés de Mickey et de toute l’équipe de Schumacher, à capitaliser sur ces opportunités de croissance passionnantes. »

À propos de Schumacher Electric Corporation

Schumacher Electric Corporation est réputée pour ses technologies brevetées, à la pointe de la technologie, son engagement indéfectible en faveur de la qualité, et sa capacité à fournir des produits riches en fonctionnalités qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Depuis 1947, Schumacher alimente les modes de vie grâce à un héritage axé sur des produits d’excellence et des services d’exception qui répondent aux besoins des clients et de niveau d’expérience, les plus divers. Faites confiance à Schumacher qui célèbre 75 ans d’innovation en matière de conversion d’énergie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.schumacherelectric.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.