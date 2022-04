Schumacher Electric Corporation gibt mit Ripple Industries einen neuen Investitionspartner bekannt

FORT WORTH, Texas (USA)--(BUSINESS WIRE)--Die Schumacher Electric Corporation, die in der Konstruktion, Herstellung und Auslieferung von Produkten zur Energieumwandlung weltweit führend ist, gab heute bekannt, dass die auf Beteiligungen an und Übernahmen von wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft Lincolnshire Management, Inc., die Veräußerung von Schumacher Electric an die private Beteiligungsgesellschaft Ripple Industries LLC abgeschlossen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgte per Live-Stream im Rahmen einer Belegschaftsversammlung, bei der Mickey Leech, der CEO von Schumacher Electric, auch an wesentliche Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens erinnerte.

„Schumacher Electric feiert 75 Jahre Innovationen im Energiebereich. Wichtige Meilensteine geben uns die Gelegenheit, innezuhalten und uns mit Dankbarkeit an die Vergangenheit zu erinnern“, so Leech. „Seit 1947 hat sich vieles verändert – von unseren Produkten und Technologien über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin zu unseren Verfahren. Schumacher entstand aus einem Familienunternehmen, das sich auf Energie, Leistung und Innovation konzentrierte. Die letzten paar Jahre waren durch beispiellose Herausforderungen gekennzeichnet, die alle Menschen – beruflich wie auch persönlich – auf sehr vielen Ebenen betroffen haben. Aber trotz dieser Herausforderungen hat sich das Team von Schumacher der Situation stets gewachsen gezeigt.“

Leech hielt anschließend Rückschau auf einige der neuesten Erfolge von Schumacher:

Die weltweite Einführung des neuen Sortiments an Lithium-Starthilfegeräten der Marke Rugged™

Die Einführung des neuen Batterieladegeräts und Motorstarters Ultracap

Die Aufnahme einer zweiten Reihe an Wandladestationen für Elektrofahrzeuge in das ab Juni weltweit angebotene Sortiment EV Series™ von Schumacher

Bedeutsames Wachstum im E-Commerce-Bereich auf verschiedenen Markt- und Einzelhandelsplattformen

Die Verfügbarkeit von Schumacher-Produkten über eine breite Auswahl an Absatzkanälen an mehr als 60.000 physischen Verteilungspunkten von großflächigen Einzelhandelsbetrieben bis hin zu Baumärkten, Fach- und Haushaltswarengeschäften

„Angesichts dieser unglaublichen Erfolge wollen wir uns dennoch weiterhin auf unsere Zukunft ausrichten und uns überlegen, wie Schumacher Electric in den nächsten fünf, zehn, fünfundzwanzig Jahren und darüber hinaus aussehen soll“, so Leech. „Lincolnshire trug wesentlich zur Ausarbeitung der Strategien bei, die hinter unseren erfolgreichen Wachstumsinitiativen wie unserer EV Series™ und dem E-Commerce-Angebot stehen, und jetzt ist unser Führungsteam bereit, mit Ripple Industries an der Fortsetzung dieser Entwicklung zu arbeiten.“

Wie William Bishop von Ripple Industries anmerkte, „ist die Marke Schumacher gleichbedeutend mit Innovation und längeren Batteriebetriebszeiten. Wir teilen den Weitblick der Geschäftsleitung in Bezug auf die großen Chancen, die sich durch den Wandel der Bedürfnisse im globalen Verkehrswesen ergeben und mehr ganzheitliche Lösungen im Bereich der Energiewandlung, einschließlich der Instandhaltung und Aufladung von Batterien, verlangen. Wir werden uns mit Mickey Leech und dem gesamten Team von Schumacher entschlossen damit befassen, aus diesen spannenden Wachstumsmöglichkeiten Kapital zu schlagen.“

Über die Schumacher Electric Corporation

Die Schumacher Electric Corporation ist für branchenführende patentierte Technologie, ein uneingeschränktes Engagement für Qualität und die Bereitstellung von Produkten mit zahlreichen Funktionen zu einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Seit 1947 bereichert Schumacher den Lebensstil seiner Kunden mit hervorragenden Produkten und außergewöhnlichem Service für Kunden mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Erfahrungswerten. 75 Jahre Innovationen im Bereich der Energieumwandlung – auf Schumacher können Sie sich verlassen

Weitere Informationen: www.schumacherelectric.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.