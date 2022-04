Enedym Inc. anuncia parceria com a Sona Comstar para a produção de motores de veículos elétricos sem ímã

HAMILTON, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. (“Enedym”), a empresa de tecnologia que desenvolve a próxima geração de motores de relutância variável (SRMs), propulsão elétrica e motores elétricos, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Sona BLW Precision Forgings Ltd (“Sona Comstar”), uma empresa global com liderança em tecnologia automotiva. De acordo com as condições do acordo, a Enedym e a Sona Comstar desenvolverão plataformas de acionamento de SRM para as estradas indianas e condições de uso que se destinam a veículos elétricos de 3 rodas e motocicletas de alto desempenho de 2 rodas com potência nominal de 10 kW ou superior, e veículos elétricos para transporte de carga de 4 rodas com potência nominal de 20 kW ou superior. Além disso, a Enedym licenciará suas tecnologias SRM para a Sona Comstar para a fabricação de motores de acionamento, controladores e transmissões para veículos-alvo exclusivamente na Índia. A produção em massa destes sistemas provavelmente terá início em 2023.

Os veículos elétricos de três rodas lideram a transição para veículos elétricos na Índia. O catalisador desta conversão é a expansão na infraestrutura da cadeia de suprimentos por fornecedores de comércio eletrônico e logística, associada ao crescimento na demanda do consumidor. Espera-se que a mudança para a mobilidade sustentável continue, dados os custos operacionais mais baixos e o crescimento do comércio eletrônico que criam um mercado potencialmente grande para transmissões elétricas.

O Dr. Ali Emadi, fundador, presidente e diretor executivo (CEO) da Enedym comentou: “Estamos muito satisfeitos em anunciar esta parceria com a Sona Comstar. Esta colaboração preencherá efetivamente a lacuna entre o fornecimento de tecnologias de motores SRM de próxima geração da Enedym, que não exigem metais de terras raras, reduzem significativamente os custos por meio da digitalização avançada e alcançam um desempenho líder na categoria, com um parceiro confiável e altamente capaz, a Sona Comstar, para oferecer sistemas e componentes automotivos altamente projetados para OEMs. Os veículos elétricos de três rodas estão na vanguarda da transição de eletrificação de veículos na Índia. Por isso, os nossos esforços combinados terão um impacto significativo em termos de sustentabilidade, eficiência, redução de custos e melhorias de desempenho”.

Ao comentar sobre a parceria, Kiran M. Deshmukh, o diretor de tecnologia (CTO) do Grupo da Sona Comstar, disse: "Estamos muito felizes em anunciar nossa colaboração com a Enedym. Esta parceria abre portas para a nossa empresa para as invenções desenvolvidas pelo Dr. Ali Emadi e seu grupo de pesquisa no Centro de Recursos Automotivos McMaster, na Universidade McMaster. Os novos motores de relutância variável da Enedym com controle acústico avançado nos ajudarão a oferecer motores sem ímã de alta eficiência e alto desempenho aos nossos clientes mais exigentes. Este é mais um passo para oferecer soluções ambientalmente sustentáveis e econômicas com o intuito de incentivar a adoção mais rápida da mobilidade elétrica na Índia e no mundo."

Sobre a Enedym Inc.

A Enedym é uma empresa startup de tecnologia da Universidade McMaster. A empresa tem sua sede no McMaster Innovation Park em Hamilton, Ontário, Canadá. A Enedym detém a propriedade de mais de 60 patentes e pedidos de patentes pendentes, além de invenções relacionadas desenvolvidas pelo presidente de Pesquisa de Excelência do Canadá em motopropulsão híbrida, o Dr. Ali Emadi, e por seu grupo de pesquisa no Centro de Recursos Automotivos McMaster na Universidade de McMaster.

A visão da Enedym é reduzir significativamente o custo dos motores elétricos e de propulsão elétrica e alimentar um novo paradigma em eletrificação por meio de novas tecnologias de acionamento de motores elétricos, controles e técnicas de digitalização. A Enedym tem como objetivo ajudar a salvar o planeta, um mercado de motores elétricos de cada vez. Para saber mais sobre a Enedym, visite www.enedym.com.

Sobre a Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) é uma das principais empresas de tecnologia automotiva do mundo. Fundada em 1995, a empresa tem sua sede em Gurugram, na Índia, e surgiu como um fornecedor global com nove instalações de fabricação e montagem por toda a Índica, EUA, México e China.

A Sona Comstar empenha-se principalmente em projetar, fabricar e fornecer sistemas e componentes automotivos essenciais e de alta engenharia para OEMs automotivos. A Sona Comstar é um fornecedor líder para o mercado global de Veículos Elétricos (EV) em rápido crescimento. A empresa tem grandes capacidade para pesquisa e desenvolvimento, engenharia e tecnologia em forjamento de precisão, sistemas mecânicos e elétricos, assim como no desenvolvimento de software de base e de aplicativos. É diversificada em todas as geografias, produtos, segmentos de veículos e clientes.

A Sona Comstar está listada na BSE Ltd (BSE) (Código: SONACOMS/543300) e na National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) (Símbolo: SONACOMS). Para saber mais sobre Sona Comstar, acesse www.sonacomstar.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.