Enedym Inc. kondigt samenwerking aan met Sona Comstar om magneetloze EV-motoren te produceren

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. (“Enedym”), , het technologiebedrijf dat de volgende generatie geschakelde reluctantiemotoren (SRM's), elektrische voortstuwing en elektrische aandrijflijnen ontwikkelt, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Sona BLW Precision Forgings Ltd (“Sona Comstar”),, een toonaangevende wereldwijd autotechnologiebedrijf. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen Enedym en Sona Comstar SRM-aandrijfplatforms ontwikkelen voor Indiase weg- en gebruiksomstandigheden, gericht op elektrische voertuigen op drie wielen en krachtige motorfietsen op twee wielen met een nominaal vermogen van 10 kW of meer en elektrische voertuigenvoor vrachtvervoer op vier wielen met een nominaal vermogen van 20 kW of meer. Bovendien zal Enedym zijn SRM-technologieën in licentie geven aan Sona Comstar om aandrijfmotoren, controllers en aandrijflijnen voor de doelvoertuigen exclusief in India te produceren. De massaproductie van deze systemen start waarschijnlijk in 2023.

Elektrische driewielers leiden de overgang naar elektrische voertuigen in India. De katalysator van deze conversie is de uitbreiding van de supply chain-infrastructuur door zowel e-commerce- als logistieke dienstverleners, gecombineerd met de groei van de consumentenvraag. De verschuiving naar duurzame mobiliteit zal naar verwachting doorgaan, gezien de lagere bedrijfskosten en de groei in e-commerce, waardoor een potentieel grote markt voor elektrische aandrijflijnen ontstaat.

Dr. Ali Emadi, oprichter, president en CEO van Enedym, merkte op: “We zijn verheugd om deze samenwerking met Sona Comstar aan te kondigen. Deze samenwerking zal effectief de kloof overbruggen tussen de levering van SRM-motortechnologieën van de volgende generatie door Enedym, waarvoor geen zeldzame aardmetalen nodig zijn, de aanzienlijke verlaging van de kosten door geavanceerde digitalisering en de verwezenlijking van toonaangevende prestaties, met een vertrouwde en zeer capabele partner, Sona Comstar, om hoogontwikkelde autosystemen en -componenten aan OEM's te leveren. Elektrische driewielers lopen voorop in de transitie naar elektrificatie van voertuigen in India en daarom zullen onze gezamenlijke inspanningen een aanzienlijke impact hebben, zowel op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie, kostenreductie als prestatieverbeteringen.”

In een reactie op het samenwerkingsverband verklaarde dhr. Kiran M. Deshmukh, Group CTO van Sona Comstar: "We zijn verheugd om onze samenwerking met Enedym aan te kondigen. Deze samenwerking opent deuren voor ons naar de uitvindingen die zijn ontwikkeld door Dr. Ali Emadi en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Centre, McMaster University. De nieuwe geschakelde reluctantiemotoren met geavanceerde akoestische ruiscontrole van Enedym zullen ons helpen om zeer efficiënte en krachtige magneetloze motoren aan te bieden aan onze veeleisende klanten. Dit is opnieuw een nieuwe stap in de richting van het aanbieden van milieuvriendelijke en kosteneffectieve oplossingen om een snellere acceptatie van elektrische mobiliteit in India en wereldwijd te stimuleren."

Over Enedym Inc.

Enedym is een technologisch opstartbedrijf van McMaster University. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Canada. Enedym is eigenaar van meer dan 60 patenten en lopende patentaanvragen en gerelateerde uitvindingen die zijn ontwikkeld door de Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, Dr. Ali Emadi, en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Centre, McMaster University.

De visie van Enedym is om de kosten van elektromotoren en geëlektrificeerde aandrijflijnen aanzienlijk te verlagen en voor een nieuw paradigma in elektrificatie te zorgen door middel van nieuwe aandrijftechnologieën, bedieningselementen en digitaliseringstechnieken voor elektromotoren. Enedym streeft ernaar om de planeet te helpen redden, één elektromotormarkt per keer. Ga voor meer informatie over Enedym naar www.enedym.com.

Over Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) is een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van autotechnologie. Het werd opgericht in 1995, heeft zijn hoofdkantoor in Gurugram, India en is uitgegroeid tot een wereldwijde leverancier met negen productie- en assemblagefaciliteiten in India, de VS, Mexico en China.

Sona Comstar houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen, produceren en leveren van hoogontwikkelde, missiekritieke autosystemen en -componenten aan OEM's in de auto-industrie. Sona Comstar is een toonaangevende leverancier van de snelgroeiende wereldwijde markt voor elektrische voertuigen (EV). Het bedrijf heeft sterke R&D-, technische en technologische capaciteiten op het gebied van precisiesmeedwerk, mechanische en elektrische systemen, evenals de ontwikkeling van basis- en applicatiesoftware. Het is gediversifieerd over geografische gebieden, producten, voertuigsegmenten en klanten.

Sona Comstar is genoteerd aan BSE Ltd (BSE) (Code: SONACOMS/543300) en de National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) (Symbool: SONACOMS). Ga voor meer informatie over Sona Comstar naar www.sonacomstar.com.

