伊頓將向歐洲領先的汽車製造商提供Breaktor®電路保護技術，用於多種全新型號電動汽車

密西根州紹斯菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--動力管理公司伊頓(Eaton)今天宣布，旗下eMobility部門已簽署一項合約，將向一家歐洲汽車製造商提供Breaktor®電路保護技術，用於多種型號的800伏特純電動汽車(BEV)。

Breaktor技術是一種用於純電動汽車的新型先進電路保護解決方案，可將保險絲、高溫開關和接觸器等組件的功能整合到單一設備中，並實現這些功能的協調。隨著電動汽車功率水準不斷提高，保險絲和接觸器之間的協調難度也日益增加。Breaktor電路保護解決方案解決了此問題，同時能夠為大功率電池和逆變器系統提供快速、安全、可靠的保護。

伊頓eMobility業務部總裁Scott Adams表示：「為滿足電動汽車消費者對更長續航里程和更短充電時間的需求，新推出的電動汽車紛紛提高功率水準，同時也推動了對這些高壓系統中的先進電路保護設備的需求。我們的Breaktor技術擁有簡化的架構，可提高電動汽車系統的安全性和可靠性。事實上，一個Breaktor電路保護單元可替代多達15個組件。我們很高興能為這家世界級汽車製造商供應電動汽車系統中如此關鍵的組件。」

Breaktor電路保護技術是一種創新的解決方案，充分利用了伊頓的工業電氣技術和汽車相關專長，不僅能夠實現高性能和高可靠性，還簡化了系統架構。Breaktor電路保護技術可應對高達900伏特和25,000安培的短路故障，響應時間小於4毫秒，相較傳統的電路保護方法，該技術能夠更加有效地提高車輛安全性，並保護元件免受任何等級的過電流影響。Breaktor電路保護解決方案可以像斷路器一樣進行復位操作，支援在功能檢查後重新啟動設備，從而能夠降低原始設備製造商(OEM)和消費者的成本。

Adams表示：「發生碰撞時，伊頓的Breaktor電路保護技術將與車輛的安全系統協同工作。該設備會迅速將高壓電池與車輛的其餘部分斷開，從而在任何不安全情況下為車輛提供保護和安全。」

Breaktor電路保護技術還為純電動汽車製造商帶來多項其他優勢，包括：

自觸發設備，可以感知電流尖峰並切斷電路，無需任何外部感應或觸發裝置。

內建短路限流裝置，可提高系統級保護。

執行機制與電流方向無關，支援滿載負荷下邊充電邊工作。

支援多種配置，包括多種電壓水準和多極設計。

Breaktor電路保護解決方案是在伊頓位於德國波恩的先進電氣設施中進行設計和測試的，計畫今年在德國古默斯巴赫(Gummersbach)開始分段生產，並在匈牙利Győr進行最終組裝。

伊頓是一家智慧動力管理公司，致力於提高世界各地民眾的生活品質並保護環境。我們秉承負責任地推展業務的承諾，透過永續經營幫助客戶管理動力——立足當下並面向未來。透過充分利用電氣化和數位化的全球成長趨勢，我們正在加速世界向可再生能源的過渡，幫助解決全球最緊迫的動力管理挑戰，並為我們的利害關係人和全社會謀取更好的福祉。

伊頓公司成立於1911年，在紐約證券交易所上市已近一個世紀。公司2021年營收196億美元，為170多個國家的客戶提供服務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.eaton.com，並在Twitter和LinkedIn上掌握我們的最新動態。

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