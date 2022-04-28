 伊顿将向欧洲领先的汽车制造商提供Breaktor®电路保护器，用于多种全新型号电动汽车

密歇根州绍斯菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布，旗下eMobility部门已签署一项合同，将向一家欧洲汽车制造商提供Breaktor®电路保护器，用于多种型号的800伏纯电动汽车(BEV)。

Breaktor是一种用于纯电动汽车的新型先进电路保护解决方案，可将断路保护器、Pyro开关和接触器等部件的功能集成到单个设备中，并实现这些功能的协调。随着电动汽车功率水平不断提高，熔断器和接触器之间的协调难度也日益增加。Breaktor电路保护方案解决了此问题，同时能够为大功率电池和逆变器系统提供快速、安全、可靠的保护。

伊顿eMobility业务部总裁Scott Adams表示：“为满足电动汽车消费者对更长续航里程和更短充电时间的需求，新推出的电动汽车纷纷提高功率水平，同时也助推了对这些高压系统中的先进电路保护设备的需求。我们的Breaktor技术拥有简化的架构，可有效提高电动汽车高压架构的安全性和可靠性。事实上，一个Breaktor电路保护单元可替代多达15个传统部件。我们很高兴能为这家世界级汽车制造商供应电动汽车系统中如此关键的部件。”

Breaktor电路保护技术是一种创新的解决方案，充分利用了伊顿的高压电气技术和汽车相关专长，不仅能够实现高性能和高可靠性，还简化了系统架构。Breaktor电路保护技术可应对高达900伏和25,000安的短路故障，响应时间小于4毫秒，相比传统的电路保护方法，该技术能够更加有效地提高车辆安全性，并保护组件免受任何级别的过流影响。Breaktor电路保护解决方案可以像断路器一样进行复位操作，支持在功能检查后重新激活设备，从而降低整车厂(OEM)和消费者的成本。

Adams表示：“发生碰撞时，伊顿的Breaktor电路保护技术将与车辆的安全系统协同工作。该设备会迅速将高压电池与车辆的其余部分断开，从而在任何情况下为车辆提供保护和安全。”

Breaktor电路保护技术还为纯电动汽车制造商带来多项其他优势，包括：

自触发设备，可以感知电流尖峰并自动切断电路，无需任何外部感应或触发装置。

短路时具备限流性能，可极大提高系统级保护。

产品电气性能与电流方向无关，支持电动车辆超级快充，以及满负荷运行。

支持多种配置，包括多种电压系统和多极设计。

Breaktor电路保护解决方案是在伊顿位于德国波恩的先进电气设施中进行设计和测试的，计划今年在德国古默斯巴赫开始阶段生产，并在匈牙利Győr进行最终组装。

伊顿是一家智能动力管理公司，致力于提高世界各地民众的生活质量并保护环境。我们秉承负责任地开展业务的承诺，通过可持续运营帮助客户管理动力——立足当下并面向未来。通过充分利用电气化和数字化的全球增长趋势，我们正在加速世界向可再生能源的过渡，帮助解决全球最紧迫的动力管理挑战，并为我们的利益相关者和全社会谋取更好的福祉。

伊顿公司成立于1911年，在纽约证券交易所上市已近一个世纪。公司2021年营收196亿美元，服务于170多个国家的客户。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注我们。

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