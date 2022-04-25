田徑與西洋棋在挪威相遇——彪馬形象大使Karsten Warholm 與Magnus Carlsen暢談享受運動樂趣及保持競爭力

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--彪馬形象大使、世界冠軍Karsten Warholm與Magnus Carlsen相互嘗試對方的專長領域以挑戰自我。在運動用品公司彪馬的訪談中，這兩位挪威運動員談論了他們如何開始田徑和西洋棋的培訓和比賽，並指出從事運動時樂在其中的重要性。

Karsten表示：「這一切源於享受您有機會去做的事。對於我來說，這完全就是為了和朋友見面。這也是一直吸引我回到田徑賽場的原因。」 Magnus在回憶其自身的經歷時表示：「我從8歲就開始接受專業訓練，但我並沒有把它當成訓練。我成天都泡在西洋棋裡面，並不是別人的要求，而是源於我的興趣。」

世界西洋棋冠軍Magnus Carlsen和400公尺障礙賽奧運冠軍Karsten Warholm探討了競爭力問題以及如何在訓練中達到頂級水準。Magnus表示：「我認為到了一定階段，你就會開始挑戰自我。如果我贏了比賽，但表現的並不好，我也不會開心。」

Karsten解釋說：「一些人就是喜歡贏，還有的人就是討厭輸。當我贏得比賽時，這在某種程度上是我對自己的期許。我覺得，如果你沒有競爭力，那麼就沒有能力在賽事中發揮自己的頂級水準。」

由於這兩位均在各自的運動項目中達成宏偉的目標，因此他們也談到了自己職業生涯中的輝煌時刻。Karsten的成績是顯而易見的：2021年東京奧運會，及其在奧運會創造的世界紀錄。對於Magnus來說，2000年的挪威西洋棋錦標賽（11歲以下）是他永遠無法忘懷的賽事，因為這是他人生的第一個巔峰時刻。

Karsten和Magnus都是挪威人，他們都認為，加入彪馬大家庭對他們來說是絕佳的選擇。

攝影師：Olav Stubberud

攝像師：Bjørnar Verpeide

妝容與造型：Charlotte Wold

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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