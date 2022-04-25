田徑與西洋棋在挪威相遇——彪馬形象大使Karsten Warholm 與Magnus Carlsen暢談享受運動樂趣及保持競爭力

「這是我所熱衷的事業，我一直想精益求精」

Download

Loading media player...

In an interview with Sports company PUMA, 400m hurdles world record holder Karsten Warholm and Chess Grandmaster Magnus Carlsen speak about how they started training and competing in Track & Field and Chess, pointing out the importance of having fun while doing sport.

  • In an interview with Sports company PUMA, 400m hurdles world record holder Karsten Warholm and Chess Grandmaster Magnus Carlsen speak about how they started training and competing in Track & Field and Chess, pointing out the importance of having fun while doing sport.

  • PUMA Ambassadors and World Champions Karsten Warholm and Magnus Carlsen challenge themselves by entering each other’s worlds. (Photo: Business Wire)

德國黑佐根奧拉赫--()--(美國商業資訊)--彪馬形象大使、世界冠軍Karsten Warholm與Magnus Carlsen相互嘗試對方的專長領域以挑戰自我。在運動用品公司彪馬的訪談中，這兩位挪威運動員談論了他們如何開始田徑和西洋棋的培訓和比賽，並指出從事運動時樂在其中的重要性。

Karsten表示：「這一切源於享受您有機會去做的事。對於我來說，這完全就是為了和朋友見面。這也是一直吸引我回到田徑賽場的原因。」 Magnus在回憶其自身的經歷時表示：「我從8歲就開始接受專業訓練，但我並沒有把它當成訓練。我成天都泡在西洋棋裡面，並不是別人的要求，而是源於我的興趣。」

世界西洋棋冠軍Magnus Carlsen和400公尺障礙賽奧運冠軍Karsten Warholm探討了競爭力問題以及如何在訓練中達到頂級水準。Magnus表示：「我認為到了一定階段，你就會開始挑戰自我。如果我贏了比賽，但表現的並不好，我也不會開心。」

Karsten解釋說：「一些人就是喜歡贏，還有的人就是討厭輸。當我贏得比賽時，這在某種程度上是我對自己的期許。我覺得，如果你沒有競爭力，那麼就沒有能力在賽事中發揮自己的頂級水準。」

由於這兩位均在各自的運動項目中達成宏偉的目標，因此他們也談到了自己職業生涯中的輝煌時刻。Karsten的成績是顯而易見的：2021年東京奧運會，及其在奧運會創造的世界紀錄。對於Magnus來說，2000年的挪威西洋棋錦標賽（11歲以下）是他永遠無法忘懷的賽事，因為這是他人生的第一個巔峰時刻。

Karsten和Magnus都是挪威人，他們都認為，加入彪馬大家庭對他們來說是絕佳的選擇。

攝影師：Olav Stubberud
攝像師：Bjørnar Verpeide
妝容與造型：Charlotte Wold

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Gudrun Caemmerer
Teamhead 全球公關部
gudrun.caemmerer@puma.com

Contacts

Gudrun Caemmerer
Teamhead 全球公關部
gudrun.caemmerer@puma.com