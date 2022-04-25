当田径在挪威遇到国际象棋——彪马形象大使Karsten Warholm 与Magnus Carlsen畅谈运动享受以及保持竞争力

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--彪马形象大使、世界冠军Karsten Warholm与Magnus Carlsen通过尝试对方的体育项目来挑战自我。在体育用品公司彪马的采访中，这两位挪威运动员谈论了他们如何开始其田径和国际象棋的培训和比赛，并指出了参与体育并乐在其中的重要性。

Karsten表示：“ 这一切源于享受您有机会去做的事情。对于我来说，这完全就是为了和朋友见面。这也是一直吸引我回到田径赛场的原因。” Magnus在回忆其自身的经历时表示：“ 我在8岁时便立即开始了专业化训练，但我并没有把它当作是一种训练。我成天都泡在国际象棋里面，并不是别人的要求，而是源于我的兴趣。”

世界国际象棋冠军Magnus Carlsen和400米障碍赛奥运会冠军Karsten Warholm探讨了竞争力问题以及如何在其训练中达到顶级水平。Magnus表示：“ 我认为到了一定阶段，人们会开始和自己比赛。如果我赢了，但表现的并不好，我也不会开心。”

Karsten解释说：“ 一些人就是喜欢赢，还有的人就是讨厌输。当我赢得比赛时，这在某种程度上是我对自己的期许。我觉得，如果你没有竞争力，那么就没有能力在赛事中发挥自己的顶级水平。”

由于这两位均在各自的体育项目中实现了宏伟的目标，因此他们也谈到了自己职业中的辉煌时刻。Karsten的成绩是显而易见的：2021年东京奥运会，及其在奥运会创造的世界纪录。对于Magnus来说，2000年的挪威国际象棋锦标赛（11岁以下）是他永远无法忘怀的赛事，因为这是他人生的第一个巅峰时刻。

Karsten和Magnus都是挪威人，他们都认为，加入彪马大家庭对他们来说是一个绝佳的选择。

摄影师：Olav Stubberud

摄像师：Bjørnar Verpeide

妆容与造型：Charlotte Wold

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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