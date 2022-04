Atletismo e Xadrez na Noruega - Embaixadores da PUMA Karsten Warholm e Magnus Carlsen falam sobre desfrutar de seus esportes e competitividade

PUMA Ambassadors and World Champions Karsten Warholm and Magnus Carlsen challenge themselves by entering each other’s worlds. (Photo: Business Wire)

In an interview with Sports company PUMA, 400m hurdles world record holder Karsten Warholm and Chess Grandmaster Magnus Carlsen speak about how they started training and competing in Track & Field and Chess, pointing out the importance of having fun while doing sport.

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Os embaixadores da PUMA e campeões mundiais Karsten Warholm e Magnus Carlsen se desafiam ao entrar no mundo um do outro. Em entrevista à empresa de esportes PUMA, os atletas noruegueses falam sobre como começaram a treinar e competir no Atletismo e Xadrez, apontando a importância de se divertir na prática de esportes.

" Tudo começa com simplesmente se divertir com o que quer que seja que te ofereçam", diz Karsten. " Para mim, o principal era encontrar com os amigos. É sempre isso que me faz voltar. Magnus também reflete sobre sua experiência: "Comecei a me especializar de cara com oito anos, mas não pensava nisso assim. Eu fazia xadrez o tempo todo, não porque alguém mandou, mas porque eu amava."

O campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen e o campeão olímpico dos 400m com barreiras Karsten Warholm discutem sobre competitividade e como atingiram o mais alto nível em suas modalidades. " Acho que em certo ponto você começa a competir contra si mesmo", diz Magnus. " Se eu ganho um jogo mas não tive um bom desempenho, não fico feliz."

" Alguém gosta de ganhar e alguém odeia perder. Quando eu ganho, isso é de alguma forma o que eu espero de mim mesmo. Acho que se você não é competitivo, não é capaz de chegar ao nível mais alto", explicou Karsten.

Como ambos alcançaram grandes objetivos em seus esportes, eles falam sobre o melhor momento de suas carreiras. Karsten não tem dúvidas: Tóquio 2021 e seu recorde mundial nos Jogos Olímpicos. Para Magnus, o Campeonato Norueguês de Xadrez (sub-11) em 2000 é algo que ele nunca esquecerá, por ter sido sua primeira vez como o melhor.

Karsten e Magnus compartilham as mesmas raízes norueguesas e concordam em por que sentem que fazer parte da família PUMA é o melhor para eles.

Fotógrafo: Olav Stubberud

Videógrafo: Bjørnar Verpeide

Glam & Styling: Charlotte Wold

