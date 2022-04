Rencontre entre l'athlétisme et les échecs en Norvège - les Ambassadeurs PUMA Karsten Warholm et Magnus Carlsen témoignent de la joie que leur procurent la pratique de leur sport et l'esprit de compétition

PUMA Ambassadors and World Champions Karsten Warholm and Magnus Carlsen challenge themselves by entering each other’s worlds. (Photo: Business Wire)

In an interview with Sports company PUMA, 400m hurdles world record holder Karsten Warholm and Chess Grandmaster Magnus Carlsen speak about how they started training and competing in Track & Field and Chess, pointing out the importance of having fun while doing sport.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Les Ambassadeurs PUMA et Champions du monde Karsten Warholm et Magnus Carlsen se remettent en question en entrant chacun dans l'univers de l'autre. À l'occasion d'un entretien avec la marque de sport PUMA, les athlètes norvégiens décrivent leurs premiers pas dans l'athlétisme et les échecs, et rappellent l'importance de s'amuser tout en pratiquant un sport.

"Tout commence par le fait de s'amuser, quelle que soit la discipline qui vous ouvre ses portes", déclare Karsten. "Pour moi, l'important était de passer du temps avec mes amis. C'est cela qui m'a fait persévérer." Magnus revient également sur son expérience: "J'ai commencé à me spécialiser quand j'avais huit ans, mais je ne le prenais pas comme une contrainte. Je jouais sans cesse aux échecs, pas parce que quelqu'un me l'imposait, mais parce que j'adorais ça."

Le Champion du monde d'échecs Magnus Carlsen et le Champion olympique du 400 mètres haies Karsten Warholm abordent le thème de la compétitivité et de leur parcours pour atteindre le plus haut niveau dans leurs disciplines respectives. "Je pense qu'à un certain point, on devient compétitif contre soi-même", déclare Magnus. "Si je gagne une partie sans avoir réalisé une bonne performance, je ne suis pas content de moi."

"On aime tous gagner, et on déteste tous perdre. Lorsque je gagne, c'est d'une certaine manière ce que j'attendais de moi. Je pense que si tu n'es pas compétitif, il n'est pas possible d'arriver au plus haut niveau", explique Karsten.

Comme ils ont tous les deux atteints des sommets dans leur discipline, ils sont revenus sur le meilleur moment de leur carrière. Pour Karsten, cela ne fait aucun doute, il s'agit de Tokyo 2021 et de son record du monde aux Jeux olympiques. Pour le Norvégien Magnus, le titre de Champion du monde d'échecs (moins de 11 ans) en 2000 est un moment qu'il n'oubliera jamais, car c'était la première fois qu'il était le meilleur.

Karsten et Magnus partagent les mêmes racines norvégiennes et le même sentiment que faire partie de la famille PUMA est ce qui leur correspond le mieux.

Photographe: Olav Stubberud

Vidéographe: Bjørnar Verpeide

Glam et styling: Charlotte Wold

