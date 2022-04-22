信安金融集團宣佈推出全球普惠金融指數

愛荷華州得梅因--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國信安金融集團(Principal Financial Group®)今天宣佈，它將攜手經濟與商業研究中心(Cebr)推出全球普惠金融指數（簡稱「指數」）。新指數及其分析將揭示40多個市場中影響政府、雇主和金融服務業的金融普惠性和排斥性的關鍵驅動因素。該報告訂於9月發佈，將評估這些系統促進普惠金融的方式，並探討全球消費者對個人安全感的看法。該指數的目標是提供可實施的見解，從而幫助提升現在和未來的金融普惠性。

金融不安全性影響全球數十億人

全球金融不安全性是全世界最大的挑戰和機會之一。據報導，在新冠疫情爆發前，全球有17億人[1]沒有使用過銀行或金融機構的服務。疫情導致貧困率上升，並擴大了貧富和收入差距，[2]而最近能源價格急遽飆升又令這一情況雪上加霜。

信安董事長、總裁兼執行長Dan Houston表示：「普惠金融是全球經濟進步的基礎。如果人們被排除在金融體系之外，他們賺錢的能力，應付危機、從危機中復原以及為未來做儲備的能力就會受到影響。我們的全球普惠金融指數將提供清晰、可衡量的金融普惠性觀察，這樣我們便能影響變革，幫助更多的人和企業獲得更大的金融安全性。」

讓人們更容易獲得金融安全性的承諾

信安致力於採取長期、負責任和永續的行動，為子孫後代創造經濟機會。根據信安的環境、社會和治理(ESG)策略（該策略大致上與聯合國的永續發展目標一致），該公司制定了可衡量的承諾，旨在推動普惠性產品、服務和社區，以迎合更多個人和企業在其金融歷程中的需求。此外，在2021年至2022年間，信安金融集團基金會投資了3000萬美元用於幫助因應基本需求、制定邁向經濟流動性的途徑並支持金融賦能和發展，重點關注企業家、小企業和不同族群。

憑藉該指數，信安公司將進一步專注於幫助所有人獲得有效的系統以及負擔得起的資源、解決方案和建議。

對金融普惠性的清晰認知可以推動全球經濟進步

該指數將使用雇主和消費者調查以及經核實的公共資料來創建金融普惠性評分系統。透過對這些關鍵資料點的考量，該指數將評估政府推進金融普惠性的程度，研究金融產品和服務在族群中的普及性和使用情況，並評估每個市場中雇主對其員工的支持程度。

因此，該指數將成為可供政策制定者、學術界、非政府組織(NGO)、企業和金融服務業等多部門使用的全面且見解深刻的資源。它還可用於評估認知水準、行動規劃和資源配置。

該指數對信安和主要利害關係者的助益如下：

作為金融安全性的核心要素，為正在進行的金融普惠性對話增加討論角度。

使用資料驅動的分析見解來清楚地瞭解金融安全性面臨的障礙，並制定能夠擴大獲得金融解決方案和支援的替代途徑。

宣導能夠促進長期金融安全性、穩定性和進步的金融體系。

確定有影響力的合作機會，從而推動積極的變革。

更多關於信安對金融安全性承諾的資訊，請造訪www.principal.com/financialsecurity。

[1] 聯合國普惠金融倡議，2017

[2] 世界銀行，2021

關於美國信安金融集團

信安金融集團(Nasdaq: PFG)是致力於改善個人和企業財富和福祉的全球性金融公司，擁有18,500名員工1。在140多年的商業生涯中，我們協助5100多萬名客戶1進行規劃、保護、投資和退休；與此同時，我們還努力支持業務所在地的社區，並建立具包容性且多元化的員工隊伍。信安很榮幸躋身美國100家最具永續性的公司2之列，並成為彭博性別平等指數的成員以及10大「最佳資金管理工作場所3」之一。如需詳細瞭解信安及我們建構更美好未來的承諾，請前往principal.com。

1 截至2021年12月31日

2 《巴倫週刊》，2022

3 《退休金與投資》，2021

信安金融集團基金會（簡稱「信安基金會」）是獲得正式認可的501(c)(3)實體，專注於為信安金融集團（「信安」）業務所在社區的金融安全計畫提供慈善支援。雖然信安基金會的資金來自於信安，但信安基金會是獨特且獨立的慈善實體。信安基金會不從事任何形式的投資顧問服務，也無權提供此類服務。

關於經濟與商業研究中心

經濟與商業研究中心是獨立的顧問機構，根據透徹且深入的研究提供合理的商業建議，並因此而廣受讚譽。自1992年以來，Cebr一直處於商業和公共利益研究的最前線，為主要的英國公司、跨國企業、金融機構、政府部門和機構以及貿易機構提供分析、預測和策略建議。更多關於Cebr的資訊請造訪www.cebr.com。

© 2022年信安金融服務公司

Principal®、Principal Financial Group®、Principal以及標誌設計是美國信安金融集團旗下信安金融服務公司（Principal Financial Services, Inc.）的註冊商標，也是信安金融服務公司在全球多個國家/地區的商標和服務標章。

保險產品由Principal National Life Insurance Co（紐約公司除外）和Principal Life Insurance Company®發行。計畫管理服務由Principal Life提供。Principal Funds, Inc.由Principal Funds Distributor, Inc.分銷。證券透過Principal Securities, Inc.、SIPC成員和/或獨立經紀人/經銷商提供。所提及公司均為Principal Financial Group®（地址： Des Moines, IA 50392）的成員公司。

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