信安金融集团将发布全球普惠金融指数

爱荷华州得梅因--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国信安金融集团(Principal Financial Group®)今天宣布，它将携手经济与商业研究中心(Cebr)推出全球普惠金融指数（简称“指数”）。新指数及其分析将揭示40多个市场中影响政府、雇主和金融服务业的金融普惠性和排斥性的关键驱动因素。该报告定于9月发布，将评估这些系统促进普惠金融的方式，并探讨全球消费者对个人安全感的看法。该指数的目标是提供可实施的见解，从而帮助提升当前和未来的金融普惠性。

金融不安全性影响着全球数十亿人

全球金融不安全性是世界上最大的挑战和机遇之一。据报道，在新冠疫情爆发前，全球有17亿人[1]没有使用过银行或金融机构的服务。疫情导致了贫困率的上升，并扩大了贫富和收入差距，[2]而最近能源价格的急剧飙升又令这一境况雪上加霜。

信安董事长、总裁兼首席执行官Dan Houston表示：“普惠金融是全球经济进步的基础。如果人们被排除在金融体系之外，他们赚钱的能力，应对危机、从危机中恢复以及为未来做储备的能力就会受到影响。我们的全球普惠金融指数将提供一个清晰、可衡量的金融普惠性视角，这样我们便能影响变革，帮助更多的人和企业获得更大的金融安全。”

一项让人们更容易获得金融安全性的承诺

信安致力于采取长期、负责任和可持续的行动，为子孙后代创造经济机会。根据信安的环境、社会和治理(ESG)战略（该战略很大程度上与联合国的可持续发展目标一致），该公司制定了可衡量的承诺，旨在推动普惠性产品、服务和社区满足更多个人和企业在其金融历程中的需求。此外，在2021年至2022年间，信安金融集团基金会投资了3000万美元用于满足基本需求、制定实现经济流动性的途径并支持金融赋能和发展，重点关注企业家、小企业和不同人群。

通过该指数，信安公司将进一步专注于帮助所有人获得有效的系统以及负担得起的资源、解决方案和建议。

对金融普惠性的清晰认知可以推动全球经济进步

该指数将使用雇主和消费者调查以及经核实的公共数据来创建一个金融普惠性评分系统。通过对这些关键数据点进行考量，该指数将评估政府推进金融普惠性的程度，研究金融产品和服务在人群中的普及性和使用情况，并评估每个市场中雇主对其雇员的支持程度。

因此，该指数将成为一个可供政策制定者、学术界、非政府组织(NGO)、企业和金融服务业等多部门使用的全面且见解深刻的资源。它还可用于评估认知水平、行动规划和资源分配。

该指数将帮助信安和主要利益相关方：

作为金融安全的一项核心要素，为正在进行的金融普惠性对话增加讨论角度。

使用数据驱动的分析见解来清楚地了解金融安全面临的障碍，并制定能够拓宽获得金融解决方案和支持的替代途径。

倡导能够实现长期金融安全、稳定和进步的金融体系。

确定有影响力的合作机会，从而推动积极的变革。

更多关于信安对金融安全的承诺的信息，请访问www.principal.com/financialsecurity。

[1] 联合国秘书长普惠金融促发展特别倡导者，2017

[2] 世界银行，2021

关于美国信安金融集团

信安金融集团(Nasdaq: PFG)是一家致力于改善个人和企业财富和福祉的全球性金融公司，拥有18,500名员工1。在140多年的商业生涯中，我们正帮助5100多万名客户1进行规划、保护、投资和退休；与此同时，我们还努力支持业务所在地的社区，并建立了一支包容且多元化的员工队伍。信安很荣幸跻身于美国100家最具可持续性的公司2之列，并成为彭博性别平等指数的成员以及10大“最佳资金管理工作场所3”之一。如需详细了解信安及我们构建更美好未来的承诺，请前往principal.com。

1 截至2021年12月31日

2 《巴伦周刊》，2022

3 《养老金与投资》，2021

信安金融集团基金会（简称“信安基金会”）是一个获得正式认可的501(c)(3)实体，专注于为信安金融集团（“信安”）业务所在社区的金融安全项目提供慈善支持。虽然信安基金会的资金来自于信安，但信安基金会是一个独特且独立的慈善实体。信安基金会不从事任何形式的投资咨询服务，也无权提供此类服务。

关于经济与商业研究中心

经济与商业研究中心是一家独立的咨询机构，致力于通过透彻且深入的研究提供合理的商业建议，并因此而广受赞誉。自1992年以来，Cebr一直处于商业和公共利益研究的前沿，为主要的英国公司、跨国公司、金融机构、政府部门和机构以及贸易机构提供分析、预测和战略建议。更多关于Cebr的信息请访问www.cebr.com。

© 2022年信安金融服务公司

Principal®、Principal Financial Group®、Principal以及徽标设计是美国信安金融集团下辖的信安金融服务公司（Principal Financial Services, Inc.）的注册商标，也是信安金融服务公司在全球多个国家/地区的商标和服务标志。

保险产品由Principal National Life Insurance Co（纽约公司除外）和Principal Life Insurance Company®发行。计划管理服务由Principal Life提供。Principal Funds, Inc.由Principal Funds Distributor, Inc.分销。证券通过Principal Securities, Inc.、SIPC成员和/或独立经纪人/经销商提供。所提及公司均为Principal Financial Group®（地址： Des Moines, IA 50392）的成员公司。

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