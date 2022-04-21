史密斯菲爾德食品和Lineage Logistics推出新一代全自動配送中心

堪薩斯州奧拉西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods, Inc.)和Lineage Logistics, LLC今天宣佈啟用位於堪薩斯州奧拉西的新一代自動化配送中心。史密斯菲爾德食品是一家垂直整合型全球性食品公司，也是全球超大型豬肉生產商和加工商，Lineage Logistics, LLC則是全球規模居首且極具創新力的溫控不動產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商。

Lineage設計並建造了該項新設施，以強化史密斯菲爾德複雜的配送網路。該網路長期向數千個目的地運輸不同數量的蛋白質產品。該配送中心容量近2,000萬立方英尺，擁有超過6.2萬個棧板位，其創新成果透過自動化技術將營運效率和可靠性提升至新高水準。

該設施的核心是18台自動起重設備，可將存貨移入、移出設施，也可在設施內進行搬運作業。該設施還配有全球最大的溫控分層揀貨系統之一。這些分層揀貨機用於拆卸和重新組裝貨物棧板，而之前該過程是由人工執行。借助機器人技術和軟體，該配送中心內超過97%的貨品搬運已完全自動化。

Lineage贊助數學領域的學術研究，以確定如何安排和調度設施內的元件，從而提高吞吐能力。電腦視覺系統用於自動識別每個棧板上的貨物，能夠減少建築物占地空間。Lineage的科技團隊在模擬過程中改進了機器人佈局，針對高速成長、節假日備貨，以及甚至發生於2020年3月的恐慌性購買現象，對此佈局進行壓力測試。

該設施還採用Lineage的專利急速冷凍室技術（美國專利號碼：10,663,210）。與傳統急速冷凍室相比，該技術可將冷凍時間和能耗減少約一半，這與史密斯菲爾德業界領先的永續性承諾相契合。史密斯菲爾德承諾到2030年成為負碳排、減少30%的溫室氣體排放，並將其美國公司業務中產生的食物廢棄物減半。

Lineage總裁兼執行長Greg Lehmkuhl表示：「我們欣然宣佈啟用Lineage為史密斯菲爾德設計和建造的奧拉西先進設施。Lineage尋求與那些致力於改變食品供應鏈的客戶合作。利用我們的創新能力和專長，史密斯菲爾德將能夠促使營運最佳化，提高生產速度和效率。」

Lineage資訊長兼轉型長Sudarsan Thattai解釋道：「我們位於奧拉西的新設施代表供應鏈技術的巔峰之作。它結合了機器人技術、數值模擬、熱力學、演算法、電腦視覺和軟體方面的創新，有助於可靠、高效的食品獲取。奧拉西是我們構築自動化未來的基礎。」

史密斯菲爾德總裁兼執行長Shane Smith表示：「作為一家以永續方式為不斷增長的全球人口提供食品的大型食品公司，我們不斷致力於改進我們的價值鏈，包括我們的配送網路，旨在為客戶提供支援並減少我們的環境足跡。我們很高興能與像Lineage這樣的創新驅動型公司合作，以進一步改良我們的營運並加強服務客戶。」

史密斯菲爾德食品營運長Brady Stewart表示：「我們的策略是在整個業務中創造效率並超越客戶期望，自動化是這一策略中日漸重要的元素。我們在奧拉西啟用的新設施為我們的供應鏈帶來無與倫比的創新能力和更高的韌性。」

堪薩斯州州長Laura Kelly表示：「Lineage Logistics在堪薩斯州建立史密斯菲爾德食品配送中心的決定，證明我們的中心位置優勢、強大的基礎設施和一流的勞動力隊伍正是企業擴大經營活動所需的。對於奧拉西和整個堪薩斯州，該專案都是重大的勝利。Lineage是我們努力吸引並留住之企業類型的典範，他們的投資有助於鞏固我們作為21世紀運輸、物流和配送中心的地位。」

除了建築物內先進的軟體之外，該設施還配備Lineage Link™客戶體驗平臺，讓史密斯菲爾德能夠以前所未有的方式存取、查看並管控其產品。由於能夠查看庫存量和接收及時的提醒，史密斯菲爾德能夠在必要時下單並安排發貨時間，從而確保產品能在消費者需要時送達他們的手中。反之，該平臺能夠與操作軟體無縫互動，以確保為必要的預約安排任務優先順序，以保持最高水準的吞吐能力和生產力。借助這筆軟體投資，Lineage正在創建一個網路以突破食品供應鏈的極限。在該網路中，食品供應商、承運商和分銷商擁有一定程度的存取和控制權限，以最終建構更強大、更穩健的食品系統。

關於Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球首屈一指的溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商之一。其全球網路由400多處座落在戰略性位置的設施組成，總容量超過20億立方英尺，廣泛分佈於北美、歐洲和亞太地區的19個國家。Lineage在端到端物流解決方案方面的業界領先專長，無與倫比的不動產網路及對創新科技的開發與部署，有助於提升配送效率，推進永續發展，並減少供應鏈浪費。最重要的是，作為Feeding America富有遠見的合作夥伴，Lineage幫助為全世界提供糧食。憑藉業界領先的創新和永續計畫，Lineage在2021年CNBC 50家顛覆性企業(2021 CNBC Disruptor 50)排行榜中位居第17名，在《Fast Company》雜誌2019年全球最具創新力企業排行榜中榮膺資料科學企業榜首，綜合排名第23名。此外，Lineage還入選《財星》雜誌2020年改變世界排行榜。(www.lineagelogistics.com)

關於史密斯菲爾德食品公司

史密斯菲爾德食品公司創立於1936年，總部位於維吉尼亞州史密斯菲爾德，是一家以農業為根基的美國食品公司，業務遍及全球。該公司在全球設有超過6萬個工作崗位，致力於在生產中履行“Good food. Responsibly®”承諾，並成為全球首屈一指的垂直整合蛋白質公司之一。20多年來，該公司一直宣導永續發展標準，包括該公司在業界領先的承諾，即到2030年在該公司的美國公司自營業務中成為負碳排放，並在整個美國價值鏈中減少30%的溫室氣體排放。該公司相信蛋白質有能力終結糧食不安全現狀，並向所在的社區捐贈了數億份食物。史密斯菲爾德擁有一系列高品質的經典品牌，例如Smithfield®、Eckrich®和Nathan's Famous®等。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.smithfieldfoods.com，並在Facebook、Twitter、LinkedIn和Instagram與該公司互聯。

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