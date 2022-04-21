史密斯菲尔德食品和Lineage Logistics推出新一代全自动配送中心

堪萨斯州奥拉西--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods, Inc.)和Lineage Logistics, LLC今天宣布启用位于堪萨斯州奥拉西的新一代自动化配送中心。史密斯菲尔德食品是一家垂直整合跨国食品公司，也是全球超大型猪肉生产商和加工商，Lineage Logistics, LLC则是全球规模居首且极具创新力的温控不动产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商。

Lineage设计并建造了该新设施，以增强史密斯菲尔德复杂的配送网络。该网络长期向数千个目的地运输不同数量的蛋白质产品。该配送中心容量近2,000万立方英尺，拥有超过6.2万个托盘位，其创新成果依托自动化技术将运营效率和可靠性提升至新高度。

该设施的核心是18台自动起重设备，可将存货移入、移出设施，也可在设施内进行搬运作业。该设施还配有全球最大的温控分层拣货系统之一。这些分层拣货机用于拆卸和重新组装货物托盘，而之前该过程是由人工执行的。借助机器人技术和软件，该配送中心内超过97%的货品搬运实现了完全自动化。

Lineage发起了数学学术研究，以确定如何安排和调度设施内的组件，从而提高了吞吐能力。计算机视觉系统用于自动识别每个托盘上的货物，能够减少建筑物占地空间。Lineage技术团队在模拟过程中改进了机器人布局，针对高速增长、节假日备货，甚至发生在2020年3月的恐慌性购买现象对此布局进行了压力测试。

该设施还采用了Lineage的专利鼓风室技术（美国专利号：10,663,210）。与传统鼓风室相比，该技术可将冷冻时间和能耗减少约一半，这与史密斯菲尔德业界领先的可持续性承诺相契合。史密斯菲尔德承诺到2030年实现负碳排、减少30%的温室气体排放，并将其美国公司业务中产生的食物废物减半。

Lineage总裁兼首席执行官Greg Lehmkuhl表示：“我们很高兴宣布启用Lineage为史密斯菲尔德设计和建造的奥拉西先进设施。Lineage寻求与那些致力于改变食品供应链的客户合作。依托我们的创新能力和专长，史密斯菲尔德将能够优化运营，提高生产速度和效率。”

Lineage首席信息官兼首席转型官Sudarsan Thattai解释道：“我们位于奥拉西的新设施代表了供应链技术的巅峰之作。它结合了机器人技术、数值模拟、热力学、算法、计算机视觉和软件方面的创新，能够实现可靠、高效的食品获取。奥拉西是我们构筑自动化未来的基础。”

史密斯菲尔德总裁兼首席执行官Shane Smith表示：“作为一家以可持续方式为不断增长的全球人口提供食品的大型食品公司，我们不断致力于改进我们的价值链，包括我们的配送网络，旨在为客户提供支持并减少我们的环境足迹。我们很高兴能与像Lineage这样的创新驱动型公司合作，以进一步优化我们的运营并更好地服务客户。”

史密斯菲尔德食品首席运营官Brady Stewart表示：“我们的战略是在整个业务中实现效率并超越客户期望，自动化是这一战略中日渐重要的元素。我们在奥拉西启用的新设施为我们的供应链带来了无与伦比的创新能力和更高的弹性。”

堪萨斯州州长Laura Kelly表示：“Lineage Logistics在堪萨斯州建立史密斯菲尔德食品配送中心的决定证明，我们的中心位置优势、强大的基础设施和一流的劳动力队伍正是企业扩大经营活动所需的。对于奥拉西和整个堪萨斯州，该项目都是一次重大胜利。Lineage是我们正努力吸引并留住的企业类型的典范，他们的投资有助于巩固我们作为21世纪运输、物流和配送中心的地位。”

除了建筑内先进的软件之外，该设施还配备了Lineage Link™客户体验平台，让史密斯菲尔德能够以前所未有的方式访问、查看并控制其产品。由于能够查看库存量和接收及时的提醒，史密斯菲尔德能够在必要时下单并安排发货时间，从而确保产品在消费者需要时送达他们的手中。反之，该平台能够与操作软件无缝交互，以确保为必要的预约安排任务优先次序，以保持最高水平的吞吐能力和生产力。借助这笔软件投资，Lineage正通过创建一个网络来突破食品供应链的极限。在该网络中，食品供应商、承运商和分销商拥有一定程度的访问和控制权限，以最终构建一个更强大、更稳健的食品系统。

关于Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球领先的温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商之一。其全球网络由400多处坐落在战略性位置的设施组成，总容量超过20亿立方英尺，广泛分布于北美、欧洲和亚太区的19个国家。Lineage在端到端物流解决方案方面的行业领先专长，无与伦比的不动产网络及对创新技术的开发与部署，有助于提升配送效率，推进可持续发展，并减少供应链浪费。最重要的是，作为Feeding America富有远见的合作伙伴，Lineage帮助为全世界提供粮食。凭借行业领先的创新和可持续计划，Lineage在2021年CNBC颠覆性企业50强(2021 CNBC Disruptor 50)榜单中名列第17位，在《快公司》(Fast Company)杂志2019全球最具创新力企业榜单上荣膺数据科学企业榜首，综合排名第23位。此外，Lineage还入选了《财富》杂志2020年改变世界榜单。(www.lineagelogistics.com)

关于史密斯菲尔德食品公司

史密斯菲尔德食品公司创立于1936年，总部位于弗吉尼亚州史密斯菲尔德，是一家以农业为根基的美国食品公司，业务遍及全球。该公司在全球设有超过6万个工作岗位，致力于在生产中践行“Good food. Responsibly®”承诺，并成为全球领先的垂直整合蛋白质公司之一。20多年来，该公司一直倡导可持续发展标准，包括该公司在业界领先的承诺，即到2030年在该公司的美国公司自营业务中实现负碳排放，并在整个美国价值链中减少30%的温室气体排放。该公司相信蛋白质有能力终结粮食不安全现状，并向所在的社区捐赠了数亿份食物。史密斯菲尔德拥有一系列高品质的经典品牌，例如Smithfield®、Eckrich®和Nathan's Famous®等。如需了解更多信息，请访问www.smithfieldfoods.com，并通过Facebook、Twitter、LinkedIn和Instagram联系该公司。

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