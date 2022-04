Smithfield Foods et Lineage Logistics inaugurent un centre de distribution entièrement automatisé de nouvelle génération

OLATHE, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Smithfield Foods, Inc, une entreprise alimentaire mondiale intégrée verticalement et l’un des plus grands producteurs et transformateurs de porc au monde, et Lineage Logistics, LLC, la plus grande SCPI industrielle à température contrôlée et le plus important et le plus innovant fournisseur de solutions logistiques au monde au monde, ont annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un centre de distribution automatisé de nouvelle génération à Olathe, au Kansas.

Lineage a conçu et construit la nouvelle installation pour améliorer le réseau de distribution complexe de Smithfield, qui approvisionne des milliers de destinations avec des expéditions fréquentes de protéines en quantités variables. S’étendant sur près de 20 millions de pieds cubes avec plus de 62 000 positions de palettes, les innovations du centre de distribution offrent des niveaux inédits d’efficacité et de fiabilité opérationnelles grâce à l’automatisation.

Au cœur de l’installation se trouvent 18 grues automatisées qui déplacent les stocks à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur de l’installation, laquelle dispose également de l’un des plus grands systèmes d’enlèvement des couches à température contrôlée au monde. Les systèmes d’enlèvement des couches désassemblent et réassemblent les palettes de marchandises, processus qui était effectué manuellement auparavant. Au final, la robotique et le logiciel automatisent entièrement plus de 97 % du mouvement des produits au sein de l’installation.

Lineage a parrainé des recherches universitaires en mathématiques pour déterminer comment programmer et répartir les composants dans son installation, ce qui lui a permis d’augmenter sa capacité de flux. Les systèmes de vision par ordinateur identifient automatiquement le contenu de chaque palette, réduisant l’empreinte du bâtiment. Après avoir affiné l’agencement robotique pendant le processus de simulation, les équipes technologiques de Lineage lui ont fait subir des tests pour établir sa résistance face aux cas de forte croissance, aux vacances alimentaires et même au moment des achats de panique de mars 2020.

L’installation est également dotée de la technologie brevetée de cellules de grenaillage de Lineage (brevet américain n° 10 663 210), qui réduit d’environ de moitié le temps de congélation et la consommation d’énergie par rapport aux cellules de grenaillage traditionnelles, ce qui lui permet de s’aligner avec l’engagement de Smithfield en matière de développement durable. Smithfield s’est engagée à devenir négative en carbone, à réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre et à réduire de moitié le gaspillage alimentaire dans ses activités aux États-Unis d’ici 2030.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de l’installation ultramoderne que Lineage a conçue et construite pour Smithfield à Olathe », a déclaré Greg Lehmkuhl, président et chef de la direction de Lineage. « Chez Lineage, nous cherchons à nous associer à des clients qui se consacrent à la transformation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et, en tirant parti de notre innovation et de notre expertise, Smithfield va pouvoir optimiser ses opérations pour gagner en rapidité et en efficacité. »

« Notre nouvelle installation d’Olathe représente le summum en matière de technologie de chaîne d’approvisionnement. Elle combine des innovations en matière de robotique, de simulation numérique, de thermodynamique, d’algorithmes, de vision par ordinateur et de logiciels pour permettre un accès fiable et efficace à la nourriture », a confié pour sa part Sudarsan Thattai, directeur de l’information et directeur de la transformation de Lineage. « Olathe représente le fondement de notre avenir automatisé. »

« En tant que grande entreprise alimentaire nourrissant de manière durable une population mondiale croissante, nous travaillons continuellement à la mise en œuvre d’améliorations sur l’ensemble de notre chaîne de valeur, y compris notre réseau de distribution, afin de soutenir nos clients et de réduire notre empreinte environnementale », a précisé Shane Smith, président et chef de la direction de Smithfield. « Nous sommes heureux de nous associer à une société aussi axée sur l’innovation que Lineage pour optimiser davantage nos opérations et mieux servir nos clients. »

« L’automatisation est un élément de plus en plus important de notre stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité dans l’ensemble de notre entreprise et à dépasser les attentes des clients », a souligné Brady Stewart, directeur de l’exploitation chez Smithfield Foods. « L’inauguration de notre nouvelle installation d’Olathe apporte une innovation inédite et de nouveaux niveaux de résilience à notre chaîne d’approvisionnement. »

« La décision de Lineage Logistics de construire le centre de distribution de Smithfield Foods au Kansas confirme que notre situation centrale, nos infrastructures solides et notre main-d’œuvre de classe mondiale sont exactement ce dont les entreprises ont besoin pour développer leurs activités », a confié la gouverneure Laura Kelly. « Ce projet représente une victoire majeure pour Olathe et pour l’État dans son ensemble. Lineage est tout à fait le type d’entreprises que nous nous efforçons d’attirer et de retenir, et leur investissement contribue à consolider notre rôle de plaque tournante du 21e siècle en termes de transport, de logistique et de distribution. »

En plus des logiciels de pointe à l’intérieur du bâtiment, l’installation est dotée de la plateforme d’expérience client Lineage Link™, qui offre à Smithfield un accès, une visibilité et un contrôle sans précédent sur ses produits. Grâce à la possibilité de voir le niveau des stocks et de recevoir des alertes en temps opportun, Smithfield peut passer les commandes nécessaires et programmer les expéditions pour s’assurer que ses produits parviennent aux consommateurs quand ils en ont besoin. Cette plateforme interagit à son tour de manière transparente avec le logiciel d’exploitation pour garantir que les tâches sont classées par ordre de priorité en fonction des engagements requis, afin de maintenir le plus haut niveau de débit et de productivité. Grâce à cet investissement logiciel, Lineage repousse les limites de ce qui est possible dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en créant un réseau dans lequel les fournisseurs, les transporteurs et les distributeurs de produits alimentaires conservent un niveau d’accès et de contrôle qui, à terme, permettra de construire un système alimentaire plus fort et plus robuste.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SCPI industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 19 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d’experts à la pointe de l’industrie et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d’accroître l’efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d’approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d’aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, la société n° 1 en sciences des données, a été classée 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (« The World’s Most Innovative Companies ») de Fast Company, et a été incluse dans la liste « Change The World » du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Smithfield Foods, Inc.

Ayant son siège social à Smithfield, en Virginie, depuis 1936, Smithfield Foods, Inc. est une entreprise alimentaire américaine qui a des racines agricoles et une portée mondiale. Avec plus de 60 000 emplois à travers le monde, notre engagement est consiste à produire de bons aliments de manière responsable (« Good food. Responsibly® ») et nous opérons en tant qu’une des premières entreprises mondiales de protéines intégrées verticalement. Nous sommes à l’avant-garde des normes de durabilité depuis plus de deux décennies, notamment grâce à nos engagements à la pointe du secteur visant à devenir neutres en carbone dans nos activités détenues par l’entreprise aux États-Unis, ainsi qu’à réduire de 30 % les émissions de GES dans l’ensemble de notre chaîne de valeur aux États-Unis d’ici 2030. Nous croyons au pouvoir des protéines pour mettre fin à l’insécurité alimentaire et avons fait don de centaines de millions de portions de nourriture à nos communautés. Smithfield possède un portefeuille de marques emblématiques de haute qualité, comme Smithfield®, Eckrich® et Nathan’s Famous®, parmi de nombreuses autres. Consultez le site www.smithfieldfoods.com pour en savoir plus, et retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

