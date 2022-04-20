Bittrex Global的首次交易所發行平臺Starting Block喜迎YellowHeart的首發

列支敦士登瓦都茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的數位資產交易所Bittrex Global今日歡迎YellowHeart Protocol加入其首次交易所發行(IEO)平臺Bittrex Global Starting Block。YellowHeart Protocol是意欲顛覆票務和音樂產業的非同質化代幣平臺。

YellowHeart Protocol使用區塊鏈技術，將顛覆門票的功能以及製作、銷售和轉售的方式。借助這一協定，門票如今可成為非同質化代幣(NFT)，並增添由實用型代幣HRTS（發音為“Hearts”）賦予的新功能。與傳統門票相比，NFT門票能夠提供音樂、視訊和頗具吸引力的體驗。它們能夠讓藝人與其粉絲直接交流，並在門票被轉售時讓藝人和場所獲得部分收益。

YellowHeart Protocol的初衷是匯聚整個生態系統，其中包括粉絲、藝人、運動隊伍、品牌、場所、活動推廣者等等，共同參與這一快速發展的進程。這個社群將齊聚YellowHeart NFT市場，後者可在yh.io線上造訪或使用YellowHeart在iOS和Android上的行動應用程式存取。

YellowHeart LLC創辦人兼執行長Josh Katz表示：「除了門票NFT之外，YellowHeart市場還提供音樂NFT、收藏品NFT和社群NFT。它已經成為音樂家參與NFT革命的聖地，Maroon 5、披頭四和XXXTentacion這類樂團正得到快速成長的創作群體助陣。在HRTS代幣發行之後，任何人如今都可以加入這一群體。HRTS代幣持有人之間將能夠以創新的方式互動，從而為票務和娛樂打造去中心化、點對點的平臺。我們以成為YellowHeart生態系統的創始成員和技術提供商為榮。」

Bittrex Global執行長Stephen Stonberg表示：「我們十分高興地選擇YellowHeart作為即將在Starting Block上推出的首個專案。它在Web 3票務和音樂的新世界中展現出強大的潛力，而且我們十分高興能透過IEO平臺來支援並提升有關該專案的認知度。」

Bittrex Global上市總監兼商務長Chris Sinkey表示：「在我們的團隊創建了詳盡、為期多個月的IEO審核流程之後，HRTS獲選為首個在Starting Block上發佈的專案，原因是多方面的，其中包括其代幣實用價值的品質、完全稀釋的估值、循環的供需平衡、產品路線圖、團隊體驗、品牌，以及合作夥伴的成就。我們對YellowHeart Protocol的未來感到非常興奮，而且認為HRTS代幣進駐Bittrex Global生態系統將為我們的所有用戶增添巨大的價值，尤其是那些有幸進入IEO的用戶。」”

尋求IEO的新興專案可利用Bittrex Global的聲譽：它是全球有著頂級安全性的數位資產交易所之一，致力於使用先進的安全協議，同時依然遵守全球廣泛的監管法規。

YellowHeart Protocol (HRTS)代幣銷售將於2022年5月10日13:00 UTC在Bittrex Global Starting Block上開啟。

瞭解詳情：https://global.bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-HRTS

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關於YELLOWHEART PROTOCOL

YellowHeart Protocol使用區塊鏈和NFT技術顛覆票務業，並改變藝人和粉絲的互動方式。

關於YELLOWHEART LLC

YellowHeart LLC是YellowHeart平臺的技術提供商和推出合作夥伴。其針對門票NFT、音樂NFT和社群代幣的市場吸引了諸如Kings of Leon、Maroon 5、XXXTentacion、Brandi Carlile、ZHU等知名藝人。

關於BITTREX GLOBAL

全球有著頂級安全性的數位資產交易所Bittrex Global服務全球散戶和機構客戶。Bittrex Global致力於幫助用戶創造財富，為250多種代幣的購買和交易提供便利。透過使用尖端科技、先進的安全協定以及複雜的彈性多階段錢包策略，公司能夠為專業客戶和新客戶提供高水準的體驗。在推動業界廣泛採用安全和去中心化的方法來建立財富，同時保持自身的法規遵從並遵守全球各種監管措施方面，Bittrex Global是首要參與者。

Bittrex Global GmbH已根據《2019年10月3日代幣和TT服務提供者法》在列支敦士登金融市場管理局註冊，並以TT交易所服務提供者、TT代幣受託人，以及代表第三方和受其委託的代幣發行機構的身份經營業務。Bittrex Global (Bermuda) Limited受百慕達貨幣管理局監管，並根據《2018年百慕達數位資產業務法》獲得F類數位資產業務牌照，從事數位資產交易所業務，提供錢包託管服務，並以數位資產衍生品交易所的型態經營業務。

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