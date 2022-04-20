Bittrex Global的首次交易所发行平台Starting Block喜迎YellowHeart的首发

列支敦士登瓦杜兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的数字资产交易所Bittrex Global今日欢迎YellowHeart Protocol加入其首次交易所发行(IEO)平台Bittrex Global Starting Block。YellowHeart Protocol是一个意欲颠覆票务和音乐行业的非同质化代币平台。

通过使用区块链技术，YellowHeart Protocol将颠覆门票的功能以及制作、销售和转售的方式。借助这一协议，门票如今可成为非同质化代币(NFT)，并增添由实用型代币HRTS（发音为“Hearts”）赋予的新功能。与传统门票相比，NFT门票能够提供音乐、视频和颇具吸引力的体验。它们能够让艺人与其粉丝直接进行交流，并在门票被转售时让艺人和场所获得部分收益。

YellowHeart Protocol的初衷是汇聚整个生态系统，其中包括粉丝、艺人、体育团队、品牌、场所、活动推销商等等，从而参与这一快速发展的进程。这个社区将齐聚YellowHeart NFT市场，后者可通过yh.io在线访问或使用YellowHeart在iOS和安卓上的移动应用进行访问。

YellowHeart LLC创始人兼首席执行官Josh Katz表示：“除了门票NFT之外，YellowHeart市场还提供音乐NFT，藏品NFT和社区NFT。它已经成为了音乐家参与NFT革命的圣地，Maroon 5、披头士和XXXTentacion这类乐队正得到一个快速增长的创作群体的助阵。在HRTS代币发行之后，任何人如今都可以加入这一群体。HRTS代币持有者之间将能够以创新的方式进行互动，从而为票务和娱乐打造一个去中心化、点对点的平台。我们十分自豪地成为YellowHeart生态系统的创始成员和技术提供商。 ”

Bittrex Global首席执行官Stephen Stonberg表示：“我们十分高兴地选择YellowHeart作为即将在Starting Block上推出的首个项目。它在Web 3票务和音乐的新世界中展现出了强大的潜力，而且我们十分高兴通过我们的IEO平台，支持并提升有关该项目的认知度。”

Bittrex Global上市总监兼首席商务官Chris Sinkey表示：“在我们的团队创建了一个详尽的、为期多个月的IEO审核流程之后，HRTS获选成为首个在Starting Block上发布的项目，原因是多方面的，其中包括其代币实用价值的质量、完全稀释的估值、循环的供需平衡、产品路线图、团队体验、品牌，以及合作方成就。我们对YellowHeart Protocol的未来感到非常兴奋，而且认为HRTS代币进驻Bittrex Global生态系统的举措将为我们的所有用户增添巨大的价值，尤其是那些有幸进入IEO环节的用户。 ”

寻求IEO的新兴项目可利用Bittrex Global的声誉：它在全球范围内是一家有着顶级安全性的数字资产交易所，致力于使用先进的安全协议，同时依然遵守全球广泛的监管法规。

YellowHeart Protocol (HRTS)代币销售将于2022年5月10日13:00 UTC在Bittrex Global Starting Block上开启。

了解详情：https://global.bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-HRTS

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关于YELLOWHEART PROTOCOL

YellowHeart Protocol使用区块链和NFT技术，颠覆票务行业，并改变艺人和粉丝的互动方式。

关于YELLOWHEART LLC

YellowHeart LLC是YellowHeart平台的技术提供商和推出合作伙伴。其针对门票NFT、音乐NFT和社区代币的市场吸引了诸如Kings of Leon、Maroon 5、XXXTentacion、Brandi Carlile、ZHU等知名艺人。

关于BITTREX GLOBAL

全球有着顶级安全性的数字资产交易所Bittrex Global服务于全球散户和机构客户。Bittrex Global致力于帮助用户创造财富，为250多种代币的购买和交易提供便利。通过使用前沿技术、先进的安全协议以及复杂的弹性多阶段钱包策略，公司能够为专业和新客户提供高水平的体验。作为首要参与者，Bittrex Global一直在推动业界广泛采用安全和去中心化的方法来打造财富，同时保持自身的合规性，并遵守全球各种监管举措。

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