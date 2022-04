O consórcio liderado pela Macquarie Capital fechou contrato de melhoria e operação da rodovia Ruta Minera, no Chile

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--A Macquarie Capital, braço de consultoria corporativa, mercados de capital e investimentos de capital próprio do Macquarie Group, anunciou hoje que assumiu a liderança em um consórcio, que fechou contrato de melhoria e operação da Ruta Minera (Construir, Operar, Transformar), uma rodovia industrial privada no Chile. A estrada, que conta com 137 km de extensão, liga a Minera Escondida, maior mineradora de cobre em produção do mundo, à rodovia Ruta 5, um importante eixo norte-sul do Chile. O projeto é considerado o primeiro investimento de capital próprio da Macquarie Capital no país.

A Macquarie Capital associou-se ao investimento através dos empreiteiros locais Besalco S.A. e Arrigoni S.A., que vão liderar várias melhorias de capital, além de manter e operar a rodovia, conforme acordo plurianual firmado. O braço do Macquarie Group atuou como consultor financeiro exclusivo na estruturação do projeto e no financiamento por emissão de ações junto a instituições bancárias locais.

Construída no ano de 1980 no deserto do Atacama, no norte do Chile, a Minera Escondida produziu em 2020 1.185 kt de cobre. A mineradora é controlada e detida majoritariamente pela BHP, juntamente com a Rio Tinto e a JECO do Japão.

“ Nós vemos um profundo potencial de crescimento no Chile e é um prazer trabalhar em parceria com a BHP, um importante cliente de longa data do Macquarie Group no mundo todo”, afirma Mark Bradshaw, Global Head de Capital de infraestrutura e energia da Macquarie Capital. “ A Minera Escondida é de total importância para as economias chilena e mundial, e esperamos poder trabalhar em outros projetos do tipo Construir-Operar-Transformar no setor de mineração.”

A Macquarie Capital e o consórcio acordaram em realizar diversas melhorias na rodovia, o que inclui a ampliação de faixas, incorporando três pistas em mais de 20 km de estrada, além de acostamentos em partes da rodovia. Tais melhorias também vão implementar sinalizações verticais e horizontais, câmeras de monitoramento e sinalizações de segurança. Vale destacar que diversos acessos serão regularizados, a fim de controlar o fluxo e a velocidade dos veículos. Espera-se que as melhorias gerem cerca de 200 empregos durante a fase de construção, abrindo mais 80 vagas durante as operações contínuas na rodovia.

A Macquarie Capital é desenvolvedora líder, investidora e consultoria financeira com profunda experiência em uma extensa gama de ativos de infraestrutura e energia, bem como em investimento e desenvolvimento de projetos na região das Américas, ampliando suas equipes dedicadas com foco na América Latina. A transação da Ruta Minera é liderada pela equipe do escritório recém-aberto na região de Santiago. A Macquarie Capital abriu um escritório na Cidade do México em 2019 e, no ano seguinte, obteve participação majoritária na rodovia com pedágio Briceño-Tunja-Sogamoso ("BTS"), na Colômbia.

“ A Macquarie Capital estabeleceu uma sólida rede de relações na América Latina nos últimos anos”, destaca Hector Morales, Presidente da Macquarie Capital na América Latina. “ Esse ativo, combinado à renovada experiência em infraestrutura da empresa, levou a transações marcantes na Colômbia e no Chile este ano. Nós contamos com uma ampla estratégia e um sólido compromisso na região e esperamos expandir nossos investimentos na América Latina.”

Sobre a Macquarie Capital

