Chargeurs*PCC Fashion Technologies amplia il gruppo dirigente con tre nuove nomine esecutive

Chargeurs*PCC Fashion Technologies, il più grande produttore al mondo di interfodere, oggi ha annunciato l'ampliamento del suo management con la nomina di tre nuovi managers: Fabrizio Vincenzi in qualità di Chief Operating Officer, Nico Dapoto come Chief Supply Chain Officer e Giorgio Marcarino con la carica di General Manager EMEA.

Vincenzi porta in Chargeurs decenni di esperienza acquisita in ambito operativo, nel sourcing e nello sviluppo del prodotto. Nel suo precedente ruolo di Chief Product Engineer e Director of Sourcing presso Brooks Brothers, ha guidato lo sviluppo e il sourcing, inclusa la gestione dei costi, operando tra le sedi di New York, Hong Kong e Milano. In precedenza è stato anche Product Manager presso l’azienda turca Karaca e, per 15 anni, General Manager della propria azienda di produzione di capi di abbigliamento in Italia. Riportando direttamente a Gianluca Tanzi, CEO di Chargeurs*PCC Fashion Technologies e Chargeurs Luxury Materials, Vincenzi si concentrerà sull’implementazione di soluzioni efficaci, sostenibili ed innovative all’interno degli otto stabilimenti produttivi siti in diverse parti del mondo.

Dapoto, che nel suo più recente ruolo ha ricoperto la funzione di Senior Supply Chain Manager presso il Gruppo Chalhoub con sede negli EAU, è leader nella trasformazione della supply chain nell’industria della moda e dell’abbigliamento. In precedenza aveva trascorso quasi cinque anni a New York in Brooks Brothers ricoprendo una serie di ruoli nella pianificazione e, più recentemente, in qualità di Director Demand Planning, Financial Planning e Analytics. Prima ancora aveva lavorato come Global Demand Planner per il Gruppo Luxottica. Ha conseguito una laurea e un master in Ingegneria Industriale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Riportando direttamente a Tanzi, Dapoto si occuperà di gestire a livello globale la pianificazione della domanda, gli acquisti, il magazzino e la logistica, nonché gli ordini, la loro evasione e la consegna.

Marcarino, che porta con sé più di tre decenni di esperienza operativa e di marketing maturata nelle vendite all’interno del settore moda e tessile, si riunisce a Chargeurs-PCC dopo essere stato Sales Director del gruppo per l’Italia negli anni Novanta. Nella nuova posizione dirigerà tutte le attività di vendita e relative operazioni nell’area EMEA, riportando direttamente a Tanzi. In precedenza Marcarino ha trascorso oltre 20 anni ricoprendo una serie di ruoli direttivi all’interno del Gruppo Marzotto, più recentemente in qualità di Sales and Marketing Director presso Fratelli Tallia di Delfino, il brand di lusso del gruppo tessile italiano.

“Fabrizio, Nico e Giorgio portano in Chargeurs decenni di vasta esperienza nelle rispettive aree di competenza – attività, gestione globale della supply chain e vendite internazionali”, ha commentato Gianluca Tanzi, CEO di Chargeurs*PCC Fashion Technologies e Chargeurs Luxury Materials. “Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Giorgio che ritorna nell’azienda e di annoverare Fabrizio e Nico nel nostro team, mentre continuiamo ad implementare la nostra strategia di crescita a livello mondiale, a beneficiare della nostra impronta globale come produttori e a focalizzare l’attenzione sulla promozione della sostenibilità e delll’innovazione digitale”.

INFORMAZIONI SU CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies offre soluzioni complete ai più importanti brands di abbigliamento a livello mondiale realizzando interfodere, prodotti tessili tecnici che permettono ai capi di abbigliamento di mantenere la loro forma e struttura. La casa madre, Chargeurs, ha sede in Francia e serve clienti in più di 90 paesi del mondo. Chargeurs conta più di 2.000 dipendenti in 45 paesi su cinque continenti.

