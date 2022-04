FPT Software collabora con SCSK EU e sblocca il potenziale dell'automazione per le aziende europee

FPT Software announces partnership with SCSK Europe Ltd. (Graphic: Business Wire)

FPT Software announces partnership with SCSK Europe Ltd. (Graphic: Business Wire)

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT Software, il leader vietnamita dei servizi per la trasformazione digitale, di recente ha comunicato una collaborazione con SCSK Europe, una sussidiaria dell'integratore di sistemi giapponese SCSK Corporation. Questo partenariato esemplifica la competenza nell'automazione robotica dei processi (RPA) di FPT Software e ne amplia ulteriormente la presenza sul mercato europeo.

Applicando il suo framework "Fast Automation", FPT Software ha aiutato SCSK Europe a ottimizzare con successo sei processi interni grazie all'implementazione, avvenuta in quattro settimane, della premiata piattaforma RPA akaBot dell'azienda vietnamita. Successivamente il team offshore ha fornito una panoramica completa sui vantaggi dell'RPA e ha dotato i dipendenti SCSK delle competenze e della mentalità indispensabili per i prossimi cambiamenti generati dalla progressiva diffusione della trasformazione digitale. Dopo questo successo ottenuto internamente, SCSK Europe ha presentato la piattaforma akaBot di FPT Software ai propri clienti del comparto chimico e agricolo per aiutare a rimpiazzare il 100% dell'impegno umano nei processi di estrazione dati e di approvazione dei prestiti.

"RPA è uno strumento potente, che permette di eliminare i colli di bottiglia nei processi aziendali, e offre un flusso di lavoro estremamente lineare ed efficiente. Riteniamo di riuscire a estendere ancora di più e su base continuativa gli orizzonti dell'automazione integrando i robot RPA con altre tecnologie intelligenti", ha commentato Masatoshi Chiba, direttore generale di SCSK EU.

"Partendo da questa aspettativa abbiamo deciso di collaborare con akaBot, tra i principali vendor nello sviluppo di soluzioni per l'iperautomazione di FPT. Dal 2018 abbiamo predisposto dei protocolli d'intesa per partenariati completi, nell'obiettivo di fornire una linea più ampia di servizi e soluzioni e di espandere le nostre attività a livello globale tramite questa collaborazione con FPT," ha proseguito Masatoshi Chiba.

Secondo Tran Dang Hoa, direttore operativo di FPT Software, questo partenariato ha "spianato la strada all'espansione di FPT Software nell'automazione robotica e nella trasformazione digitale, sia nella UE che su scala mondiale".

"Come SCSK, sempre più imprese internazionali adottano l'RPA e l'iperautomazione per migliorare le operazioni", ha commentato Tran Dang Hoa. "Siamo tra i primi 30 solution provider nel mondo e, quindi, puntiamo ad aiutare le aziende a superare problemi urgenti, a promuovere la produttività e a tagliare sui costi", ha aggiunto.

Il partenariato tra FPT Software e SCSK risale al 2018, quando le due aziende hanno collaborato a supporto dell'espansione internazionale delle società giapponesi, in particolare per lo sviluppo di sistemi finanziari e automobilistici. I due attori hanno unito le forze per fornire servizi IT e di crescita aziendale tramite le attività nell'Asia-Pacifico di Sumitomo Corporation, il principale azionista di SCSK.

Con il debutto sul mercato europeo, avvenuto nel 2008, FPT Software ha aperto sette uffici e centri di sviluppo ed è determinata ad affermarsi ulteriormente sfruttando la trasformazione digitale come forza trainante. L'azienda IT globale si è focalizzata in prima battuta su quest'area strategica, con un particolare interesse verso Regno Unito e Germania, forte di un impegno di capitale pari a 100 milioni di dollari per i prossimi anni.

Informazioni su FPT Software

FPT Software è un fornitore globale di tecnologia e servizi IT con sede in Vietnam e un fatturato di 632,5 milioni di dollari USA e 22.500 dipendenti in 26 paesi. È un pioniere nella trasformazione digitale che fornisce servizi d'eccellenza per fabbriche intelligenti, piattaforme digitali, RPA, IA, IoT, cloud, AR/VR, BPO e altro ancora. È al servizio di oltre 700 clienti in tutto il mondo, un centinaio dei quali appartengono al gruppo 'Fortune Global 500' nel segmento bancario e finanziario, degli autoveicoli, della logistica e trasporti, dei servizi pubblici e altro ancora. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.fpt-software.com.

Informazioni su SCSK EU

SCSK Europe Ltd. nasce nel 1990 a Londra come sussidiaria totalmente controllata di SCSK Corporation, tra i principali fornitori nipponici di servizi IT, con cui collaborano oltre 14.000 dipendenti. È un service provider IT completo e un collaudato partner commerciale strategico per le corporation giapponesi che operano nell'area EMEA/CSI grazie all'offerta di numerose soluzioni IT, tra cui l'RPA. Per ulteriori informazioni visitare il sito SCSK Europe Ltd.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.