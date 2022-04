FPT Software bundelt krachten met SCSK EU om automatiseringspotentieel te ontsluiten voor Europese bedrijven

FPT Software announces partnership with SCSK Europe Ltd. (Graphic: Business Wire)

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT Software, de toonaangevende leverancier van digitale transformatieservices in Vietnam, heeft onlangs bekendgemaakt dat het bedrijf gaat samenwerken met SCSK Europe, een dochteronderneming van de in Japan gevestigde systeemintegrator SCSK Corporation. Het samenwerkingsverband is een erkenning van de expertise van FPT Software op het gebied van Robotic Process Automation (RPA) en resulteert in verdere uitbreiding van de positie van het bedrijf op de Europese markt.

Door toepassing van het Fast Automation-framework is FPT Software erin geslaagd SCSK Europe te helpen zes interne processen te stroomlijnen door implementatie van het bekroonde RPA-platform akaBot binnen een periode van vier weken. Het offshore-team gaf vervolgens een uitgebreid inzicht in de voordelen van RPA en hielp de medewerkers van SCSK de nodige vaardigheden en denkwijzen aan te leren om overweg te kunnen met de aankomende veranderingen die worden teweeggebracht door de opkomst van de digitale transformatie. Na hun interne succes introduceerde SCSK Europe de akaBot van FPT Software bij hun klanten in de sectoren chemie en landbouw om te helpen menselijke inspanning in de processen voor gegevensextractie en fiattering van kredietaanvragen voor de volle 100 procent te vervangen.

“RPA is een krachtig hulpmiddel om knelpunten in bedrijfsprocessen weg te nemen en zorgt voor een sterk gestroomlijnde en efficiënte workflow. Wij zijn ervan overtuigd dat we de automatiseringshorizon nog altijd verder kunnen opschuiven door RPA-robots te integreren met andere intelligente technologieën,” aldus Masatoshi Chiba – General Manager van SCSK EU.

“Met die overtuiging in gedachten hebben we besloten samen te werken met akaBot, een van de toonaangevende leveranciers op het gebied van de ontwikkeling van hyperautomatiseringsoplossingen van FPT. Sinds 2018 hebben we voor het uitgebreide samenwerkingsverband een memorandum van overeenstemming opgesteld om ernaar te streven een breder scala aan diensten en oplossingen te leveren en om onze activiteiten wereldwijd uit te breiden door middel van dit samenwerkingsverband met FPT,” vult Masatoshi Chiba aan.

Volgens Tran Dang Hoa, Chief Operating Officer van FPT Software, heeft de samenwerking “de weg vrijgemaakt voor de uitbreiding van de activiteiten van FPT Software op het gebied van Robotic Proces Automation en digitale transformatie binnen de EU en op wereldschaal.”

“Steeds meer bedrijven over de hele wereld gaan net als SCSK over tot de inzet van RPA en hyperautomatisering om de operationele activiteiten efficiënter te maken,” aldus Tran Dang Hoa. “Als een van de 30 voornaamste leveranciers van RPA-oplossingen wereldwijd streven we ernaar bedrijven te begeleiden bij het overwinnen van urgente uitdagingen, het verhogen van hun productiviteit en het verlagen van hun kosten,” vervolgt hij.

De samenwerking tussen FPT Software en SCS dateert al van 2018, toen de bedrijven samenwerkten om de overzeese expansie van Japanse bedrijven te ondersteunen, met name op het gebied van de ontwikkeling van systemen voor de financiële en automobielsector. De partijen hebben de handen ineengeslagen bij de levering van IT-services en de ondersteuning van bedrijfsontwikkeling door middel van de activiteiten van Sumitomo Corporation - grootaandeelhouder van SCSK - in de regio Azië/Oceanië.

FPT Software is sinds 2008 actief op de Europese markt en beschikt over zeven kantoren en ontwikkelingscentra. Het bedrijf is vastbesloten om verder uit te breiden met digitale transformatie als de belangrijkste drijvende kracht. Het wereldwijde IT-bedrijf richtte zich op dit strategische gebied als belangrijkste bestemming voor kapitaalinvesteringen ter waarde van 100 miljoen dollar in de komende jaren, met het VK en Duitsland als twee belangrijke geografische focusgebieden.

Over FPT Software

FPT Software is een wereldwijde leverancier van technologie- en IT-diensten met hoofdkantoor in Vietnam, een omzet van 632,5 miljoen dollar en 22.500 medewerkers verspreid over 26 landen. Als pionier op het gebied van digitale transformatie levert het bedrijf diensten van wereldklasse in slimme productiefaciliteiten, digitale platforms, RPA, AI, IoT, Cloud, AR/VR, BPO en nog veel meer. Het is wereldwijd al meer dan 700 klanten van dienst geweest, waaronder honderd Fortune Global 500-bedrijven in de sectoren automobiel, banken en financiële dienstverlening, logistiek en transport, nutsvoorzieningen, enzovoort. Meer informatie: http://www.fpt-software.com.

Over SCSK EU

SCSK Europe Ltd. werd in 1990 in Londen opgericht als een volle dochteronderneming van SCSK Corporation, een van de toonaangevende IT-servicebedrijven in Japan met meer dan 14.000 werknemers. Wij zijn een one-stop IT-serviceprovider en een betrouwbare strategische zakenpartner voor Japan-gerelateerde bedrijven die diverse IT-oplossingen leveren in de regio EMEA/CIS, waaronder RPA. Meer informatie: SCSK Europe Ltd.

