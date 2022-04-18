鎧俠與Western Digital在四日市工廠共同投資興建新快閃記憶體製造設施

東京和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 鎧俠株式會社(Kioxia Corporation)和Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC)已敲定了正式協議，將在鎧俠位於日本三重縣產業領先的四日市工廠共同投資Fab7 (Y7)製造設施的一期工程。隨著Y7一期興建完工，這項共同投資將支援Y7在今年秋季開始初步投產。這也是兩家公司20年策略合資夥伴關係的又一個重要里程碑。

鎧俠總裁兼執行長Nobuo Hayasaka 表示：「我們很高興透過此次對Y7的共同投資來進一步深化與Western Digital的策略合作夥伴關係。社會的快速數位化加速了記憶體產品的應用。我們將繼續利用我們的技術合作夥伴關係和規模經濟來開發和生產先進的半導體產品，並實現企業的有機成長。」

Western Digital技術與策略總裁Siva Sivaram博士表示：「這項對Y7的共同投資加強了我們與鎧俠之間富有成效的積極關係，突顯了我們在記憶體方面的巨大全球版圖、記憶體和儲存的持續重要性以及我們對日本的多方面承諾。我們與鎧俠的策略合作夥伴關係促成了領先技術的引進，同時擴大了製造和研發能力的規模。我們期待繼續共同推動長期成功。」

這項共同投資為四日市工廠增加了第六個快閃記憶體製造設施，加強了其作為全球最大快閃記憶體製造據點的地位。Y7設施一期將生產包括112層和162層以及未來其他層數的3D快閃記憶體。

鎧俠和Western Digital將根據市場趨勢，聯合開發3D快閃記憶體並進行共同投資，以充份發揮協同效應，加強各自的競爭力，擴大他們在記憶體領域的領先地位。

關於鎧俠

鎧俠是全球記憶體解決方案領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟(SSD)。東芝公司於1987年發明了NAND快閃記憶體，2017年4月，鎧俠前身東芝記憶體集團從東芝公司分割出來。鎧俠致力於透過提供產品、服務和系統，為客戶提供選擇，為社會創造記憶體的價值，從而用「記憶體」提升世界。鎧俠創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造諸多高容量應用的未來儲存方式，其中包括高階智慧手機、PC、SSD、汽車和資料中心等。

關於Western Digital

Western Digital的使命是透過探索資料的利用可能性來釋放資料的潛力。憑藉快閃記憶體和硬碟驅動器特許經營權，我們在記憶體技術進步的支援下創造了突破性的技術創新和強大的資料儲存解決方案，推動世界實現願望。作為我們價值觀的核心，我們認識到因應氣候變遷的緊迫性，並致力於實現科學碳目標倡議發布的雄心勃勃的碳減排目標。如需瞭解有關Western Digital以及Western Digital®、SanDisk®和WD®品牌的更多資訊，請造訪www.westerndigital.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法規界定的前瞻性陳述，包括對需求趨勢的預期；市場條件和機會；以及公司未來財務和經營業績的陳述。這些前瞻性陳述根據管理階層目前的預期，並受到風險和不確定性的影響，這些影響可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果有實質性的差異。重大風險和不確定性包括：未來對新冠疫情的回應和影響；全球經濟狀況的波動；業務和市場狀況的影響；競爭性產品和定價的影響；我們採用新技術的產品的開發和引進以及向新的資料儲存市場的擴張；與成本節約計畫、重整、收購、剝離、合併、合資企業和我們的策略夥伴關係相關的風險；製造或其他供應鏈中斷的困難或延遲；關鍵員工的雇用和留任。我們大量的債務和其他財務義務；我們與主要客戶關係的變化；網路攻擊或其他系統安全風險導致的營運中斷；競爭對手的行動；與遵守不斷變化的法律和法規要求以及法律訴訟結果有關的風險；以及該公司向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險和不確定性，包括該公司於2021年8月27日向美國證券交易委員會提交的10-K表格，敬請留意。您不應該過渡依賴這些前瞻性陳述，此類前瞻性陳述僅談及截至本文發布之日的情況。除非法律要求，否則該公司概不承擔更新或修改此類前瞻性陳述以反映新資訊或事件的任何義務。

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