铠侠与西部数据在四日市工厂共同投建新闪存制造设施

东京和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 铠侠株式会社(Kioxia Corporation)和西部数据公司(Western Digital Corp., NASDAQ: WDC)已敲定了正式协议，将在铠侠位于日本三重县的行业领先的四日市工厂共同投资Fab7 (Y7)制造设施的一期工程。随着Y7一期建设完工，这项联合投资将支持Y7在今年秋季开始初步投产。这也是两家公司20年战略合资伙伴关系的又一个重要里程碑。

铠侠总裁兼首席执行官Nobuo Hayasaka 表示：“我们很高兴通过此次对Y7的联合投资来进一步深化与西部数据的战略合作伙伴关系。社会的快速数字化加速了内存产品的应用。我们将继续利用我们的技术合作伙伴关系和规模经济来开发和生产先进的半导体产品，并实现企业的有机增长。”

西部数据技术与战略总裁Siva Sivaram博士表示：“这项对Y7的联合投资加强了我们与铠侠之间富有成效的积极关系，突显了我们在内存方面的巨大全球份额、内存和存储的持续重要性以及我们对日本的多方面承诺。我们与铠侠的战略合作伙伴关系促成了领先技术的引入，同时扩大了制造和研发能力的规模。我们期待继续共同推动长期成功。”

这项联合投资为四日市工厂增加了第六个闪存制造设施，加强了其作为世界最大闪存制造基地的地位。Y7设施一期将生产包括112层和162层以及未来其他层数的3D闪存。

铠侠和西部数据将根据市场趋势，联合开发3D闪存并进行联合投资，以最大限度地发挥协同效应，加强各自的竞争力，扩大他们在内存领域的领先地位。

关于铠侠

铠侠是全球存储器解决方案领导者，致力于开发、生产和销售闪存及固态硬盘(SSD)。东芝公司于1987年发明了NAND闪存，2017年4月，铠侠前身东芝存储器集团从东芝公司分拆出来。铠侠致力于通过提供产品、服务和系统，为客户提供选择，为社会创造基于内存的价值，从而用“内存”提升世界。铠侠创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造诸多高容量应用的未来存储方式，其中包括高级智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等。

关于西部数据公司

西部数据的使命是通过探索数据的利用可能性来释放数据的潜力。凭借闪存和硬盘驱动器特许经营权，我们在内存技术进步的支持下创造了突破性的技术创新和强大的数据存储解决方案，推动世界实现愿望。作为我们价值观的核心，我们认识到应对气候变化的紧迫性，并致力于实现科学碳目标倡议发布的雄心勃勃的碳减排目标。如需了解有关西部数据以及Western Digital®、SanDisk®和WD®品牌的更多信息，请访问www.westerndigital.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法规界定的前瞻性陈述，包括对需求趋势的预期；市场条件和机会；以及公司未来财务和经营业绩的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层目前的预期，并受到风险和不确定性的影响，这些影响可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果有实质性的差异。重大风险和不确定性包括：未来对新冠疫情的响应和影响；全球经济状况的波动；业务和市场状况的影响；竞争性产品和定价的影响；我们基于新技术的产品的开发和引进以及向新的数据存储市场的扩张；与成本节约计划、重组、收购、剥离、合并、合资企业和我们的战略伙伴关系相关的风险；制造或其他供应链中断的困难或延迟；关键员工的雇用和留任。我们大量的债务和其他财务义务；我们与主要客户关系的变化；网络攻击或其他系统安全风险导致的运营中断；竞争对手的行动；与遵守不断变化的法律和监管要求以及法律诉讼结果有关的风险；以及该公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险和不确定性，包括该公司于2021年8月27日向美国证券交易委员会提交的10-K表格，敬请留意。您不应该过渡依赖这些前瞻性陈述，此类前瞻性陈述仅谈及截至本文发布之日的情况。除非法律要求，否则该公司概不承担更新或修改此类前瞻性陈述以反映新信息或事件的任何义务。

Western Digital、Western Digital标识、SanDisk和WD是西部数据公司或其附属公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

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