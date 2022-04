TOKYO & SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation en Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) hebben een formele overeenkomst gesloten om gezamenlijk te investeren in de eerste fase van de Fab7 (Y7)-productiefaciliteit in Kioxia’s toonaangevende Yokkaichi-fabriek in de prefectuur Mie in Japan. Nu de bouw van de eerste fase van Y7 is voltooid, zal de joint venture-investering de initiële productie-output mogelijk maken vanaf de herfst van dit jaar. Dit markeert een nieuwe belangrijke mijlpaal in het 20-jarige strategische joint venture-partnerschap tussen de twee bedrijven.

“We zijn erg verheugd om ons strategisch partnerschap met Western Digital verder te verdiepen door deze gezamenlijke investering in Y7”, aldus Nobuo Hayasaka, President en CEO van Kioxia. “De snelle digitalisering van samenlevingen ondersteunt het versnelde gebruik van geheugenproducten. We zullen ons technologisch partnerschap en onze schaalvoordelen blijven benutten om geavanceerde halfgeleiderproducten te ontwikkelen en te produceren en om organische bedrijfsgroei te realiseren.”

