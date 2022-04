LifeSearch choisit la solution de centre de contact de Talkdesk

SAN FRANCISCO ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk®, Inc., leader mondial de l’expérience client pour les entreprises centrées sur leurs clients, a été sélectionné en tant que fournisseur par LifeSearch, courtier en assurance-vie leader au Royaume-Uni, pour sa solution de centre de contact. Un centre de contact alimenté par Talkdesk s’inscrira au cœur de la transformation numérique à grande échelle des opérations de LifeSearch, offrant une expérience personnelle unique à tous les clients, à tout moment et partout.

Ces 24 dernières années, LifeSearch est devenu le premier courtier en assurance-vie du Royaume-Uni, en permettant aux familles de protéger les vies qu’elles aiment, et de planifier avec compassion les moments sombres qui peuvent survenir. Travaillant aux côtés des plus grandes marques d’assurance au Royaume-Uni, en partenariat avec certains des plus grands sites Web de comparaison de prix au Royaume-Uni, LifeSearch a protégé plus de 750 000 familles, et assuré plus d’un million de vies.

Talkdesk CX Cloud™, solution d’expérience client de bout en bout, s’inscrira au cœur d’une nouvelle approche en matière de centre de contact pour LifeSearch – et cette évolution du centre de contact ouvrira la voie à une transformation numérique plus large pour l'entreprise. Auparavant, le centre de contact de LifeSearch s’appuyait sur plusieurs plateformes et technologies qui ont été modernisées au fil du temps. La solution de Talkdesk représente le premier investissement à grande échelle dans une véritable technologie d'entreprise spécialement conçue pour offrir un centre de contact modernisé, qui est capable de croître durablement avec LifeSearch à grande échelle. Talkdesk Virtual Agent™, un outil destiné à la fois au numérique et à la voix, permettra de rationaliser les flux de travail et d’améliorer l’efficacité du routage, dans la mesure où LifeSearch combine activités entrantes et sortantes pour faciliter le parcours client. Des fonctionnalités basées sur l’IA, telles que Talkdesk Interaction Analytics™ et Talkdesk QM Assist™, offriront des opportunités précieuses de coaching en temps réel, afin de permettre aux agents de faire de chaque interaction client une expérience dans laquelle le client se sent soutenu par un conseiller de confiance.

« Nous conseillons nos clients sur certaines des décisions financières les plus importantes qu'ils prendront, en les protégeant ainsi que leur famille. Ce ne sont pas des conversations qui peuvent être scénarisées ou extraites d'un manuel de stratégie – chaque interaction client présentera des exigences différentes », a déclaré Chris Neilson, directeur technologique de LifeSearch. « La solution de Talkdesk conférera aux conseillers et collaborateurs du service client les meilleurs outils pour exploiter les informations et les données des clients, afin que nous puissions fournir à chaque client nouveau et existant une expérience sur mesure, adaptée à sa situation. »

« La confiance et la qualité sont désormais plus pertinentes pour les consommateurs qui souscrivent une assurance. L’automatisation, de meilleures expériences à la fois pour les clients et les agents, et la création de nouveaux modèles d’affaires constituent tous des moteurs de la transformation numérique actuelle dans le secteur de l’assurance », a déclaré Kieran King, directeur clients chez Talkdesk. « Avec la solution Talkdesk, la société LifeSearch transforme l’expérience client pour les familles qu’elle protège. Nous sommes fiers de nous associer avec LifeSearch pour faire évoluer et surpasser ses objectifs en matière d’expérience clients. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est le leader mondial du secteur des centres de contact dans le cloud pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Nos solutions d’expérience client privilégiant l’automatisation optimisent les processus de service clientèle les plus critiques de nos clients. Notre vitesse d’innovation, notre expertise verticale et notre présence mondiale reflètent notre engagement consistant à veiller à ce que les entreprises puissent offrir de meilleures expériences client, quels que soient le secteur et le canal utilisé, avec pour résultat une plus grande satisfaction de la clientèle et une accélération des résultats commerciaux.

À propos de LifeSearch

En 24 ans, LifeSearch est devenu le plus grand spécialiste de l’assurance-vie au Royaume-Uni, offrant à ses clients des conseils avisés et indépendants autour de l’assurance-vie, de l’assurance contre les maladies graves, de la protection des revenus, des prestations de revenu familial, de l’assurance contre les maladies graves, et de l’assurance commerciale. Au cours de ses plus de vingt années d'existence, LifeSearch a remporté des dizaines de prix pour sa culture d’entreprise, son expertise et son service clients. Notre score TrustPilot s’élève à 4,9 sur 5 (excellent), et nous nous sommes positionnés à la 3e place lors de notre première apparition dans le classement des Meilleurs lieux de travail au Royaume-Uni, du Sunday Times.

