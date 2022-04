AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros G&T, S.A. y Afianzadora G&T, S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a-” (Excelente) de Seguros G&T, S.A. (SG&T) (Guatemala). AM Best también ha afirmado la FSR de A- (Excelente) y la ICR de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Afianzadora G&T, S.A. (AG&T) (Guatemala). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de SG&T reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de SG&T reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada. Las calificaciones de AG&T también reconocen su afiliación e importancia para SG&T y GTC Investments, Ltd. (GTC).

SG&T se estableció en 1947 y es la segunda aseguradora más grande de Guatemala, con una participación de mercado del 14%. Su cartera de productos se compone principalmente de propiedad/accidentes (61.5%), accidentes y salud (29.5%) y vida (9%), a diciembre de 2021. La compañía ocupa posiciones muy competitivas en la mayoría de las líneas dentro de la industria de seguros de Guatemala debido a su permanencia y reconocimiento de marca. AG&T se estableció en 1977 como la compañía hermana de SG&T para suscribir el negocio de fianzas por separado de otras operaciones de seguros.

SG&T y AG&T son propiedad privada de GTC, la sociedad controladora no operativa del conglomerado financiero Grupo Financiero G&T Continental. Al cierre de 2021, GTC contaba con operaciones en Guatemala, El Salvador y Panamá.

AM Best considera que el perfil comercial de SG&T y AG&T es neutral, en función de la posición de liderazgo en el mercado de las empresas, el reconocimiento de su marca y la experimentada administración. La perspectiva del segmento de mercado estable de AM Best en la industria de seguros de Guatemala reconoce los fundamentos macroeconómicos del país, lo que ayudó a limitar el impacto negativo de la recesión económica en el crecimiento de las primas, los siniestros y las inversiones. Las capacidades técnicas y gerenciales de las empresas continúan respaldando su estrategia, principalmente en segmentos importantes como el de auto individual y el negocio de salud.

AM Best evalúa la solidez del balance general de SG&T como la más fuerte, debido a su capacidad para proteger su balance general como se refleja en la evaluación de capitalización ajustada al riesgo de AM Best; estos factores están impulsados ​​por un programa integral de reaseguro, una cartera de inversiones conservadora y prácticas apropiadas de gestión de activos y pasivos. AG&T obtiene su evaluación muy sólida sobre la capitalización de la misma manera que su empresa hermana, pero sigue estando limitada por el tamaño de su capital. Ambas empresas reportan resultados consistentemente rentables, que se reflejan en su creciente base de capital. A pesar de estar sujeta al pago de dividendos, la base de activos de AG&T tiene un perfil de riesgo conservador.

AM Best considera que el desempeño operativo de SG&T y AG&T es adecuado. El resultado técnico de SG&T para el cierre de 2021 siguió siendo positivo, aunque se redujo a la mitad respecto al año pasado. No obstante, un mayor ingreso por inversiones y un mayor dinamismo en otros ingresos por derechos de emisión de primas ha permitido a la compañía reportar una utilidad neta de USD20 millones, inferior a los USD23 millones de 2020. La evaluación de adecuada también considera los esfuerzos realizados por a la compañía para continuar generando ahorros y eficiencias en los gastos al mismo tiempo que apunta a mejorar la calidad de suscripción. AM Best continuará monitoreando el desempeño operativo de SG&T, a medida que continúa evolucionando un regreso gradual a la normalidad en Guatemala.

El perfil de negocio de la compañía de fianzas se beneficia de las comisiones de primas cedidas derivadas de su acuerdo de reaseguro con SG&T, que ha beneficiado a ambas compañías desde su implementación. A diciembre de 2021, la compañía mantuvo buenos resultados finales de USD4.4 millones en comparación con USD 2.7 millones del año anterior. AM Best cree que el crecimiento se seguirá gestionando dentro del apetito por el riesgo de la empresa mientras continúa publicando resultados positivos.

Las perspectivas estables para las calificaciones de SG&T reflejan las capacidades técnicas de la compañía para mantener una suscripción rentable, las perspectivas estables de ingresos y experiencia en siniestros hasta 2022.

Las perspectivas estables para las calificaciones de AG&T se derivan del muy fuerte nivel de solidez del balance y la suscripción conservadora de la compañía. La importancia del programa de reaseguro limita la volatilidad de los ingresos y facilita un desempeño operativo más equilibrado.

No se esperan acciones de calificación positivas para SG&T en el corto plazo, ya que el ciclo económico continúa evolucionando. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si su desempeño operativo se deteriora como resultado de presiones en la calidad de suscripción o de una recesión en el ciclo económico.

AM Best no prevé acciones de calificación positivas para AG&T en el corto plazo. Sin embargo, un desempeño operativo mejorado y sostenido que resulte en una mayor base de capital en el mediano plazo podría mejorar la visión de AM Best con respecto a la capitalización de AG&T. Las acciones de calificación negativas podrían resultar de un cambio sustancial en el programa de reaseguro que aumenta la toma de riesgos a niveles que no coinciden con la evaluación de AM Best para la capitalización ajustada por riesgo de la compañía. Las calificaciones también podrían verse afectadas negativamente si disminuye la opinión de AM Best con respecto al apoyo de SG&T o del grupo.

