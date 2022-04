5 motivi per effettuare pagamenti commerciali internazionali mediante conti aziendali – DNBC Financial Group

Manage your payment cards in just a few taps (Photo: Business Wire)

Transferring money across borders with DNBC Business Account

Transferring money across borders with DNBC Business Account

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Per ottenere risultati positivi nell’odierna economia globale e concludere vendite contro la concorrenza globale, le aziende devono offrire ai clienti condizioni di vendita interessanti insieme a meccanismi adatti per pagamenti commerciali internazionali. Il metodo più frequente per il pagamento di fatture commerciali internazionali consiste nell’effettuare un bonifico o rivolgersi a una banca di credito cooperativo, ma il tasso di cambio valutario è alto.

Un’altra possibilità, ritenuta una delle migliori soluzioni possibili per pagamenti internazionali, è tramite provider di pagamenti online. DNBC illustra di seguito 5 motivi per effettuare pagamenti commerciali internazionali mediante conti aziendali ed evitare così, per non avere considerato altre possibili modalità di pagamento, che potenziali clienti scelgano un’azienda concorrente.

1. Dimostrare trasparenza

Chi fa affari si preoccupa di possibili commissioni elevate se desidera effettuare pagamenti commerciali internazionali. I pagamenti transfrontalieri possono essere complicati e costosi a causa di commissioni “invisibili” e calcoli non chiari relativi al cambio valutario. Prima di procedere a una transazione, accertarsi di conoscere i tassi di cambio e i costi associati a servizi di trasferimento di denaro.

2. Possibilità di effettuare trasferimenti transfrontalieri in varie valute

I contanti sono ancora il mezzo preferito quando si fanno acquisiti, ma non tutti sono disposti ad accettarli, particolarmente quando effettuano pagamenti commerciali internazionali. Il pagamento di prestiti e altri importi fatturati in un’altra nazione pone una richiesta notevole a qualunque azienda.



In DNBC Financial Group consentiamo di eseguire trasferimenti SWIFT e SEPA in 170 paesi e unioni sovranazionali del mondo, offrendo ai clienti una gamma di alternative al tasso più basso possibile e con tempo di attesa minimo.

3. Organizzare la documentazione aziendale

Disporre di un conto corrente aziendale per effettuare pagamenti commerciali internazionali è un’ottima idea per la gestione della propria impresa. Il conto può funzionare da archivio sia per gli assegni emessi che per le ricevute, consentendo di tenere traccia dei costi, verificare le spese, evitare pagamenti eccessivi e calcolare facilmente i margini di profitto.



Con l’app DNBCnet è possibile controllare il saldo della carta utilizzata per i pagamenti in qualsiasi momento e dovunque ci si trovi tramite DNBCnet, SMS Banking o qualsiasi bancomat. Inoltre, supportiamo estratti conto elettronici delle operazioni eseguite nel corso di uno o più mesi.

4. Limiti di trasferimento



L’importo massimo per operazione è uno dei requisiti principali per la creazione di un conto corrente aziendale. Alcuni fornitori richiedono un pagamento minimo mentre altri non hanno alcuna restrizione. Trovare un provider che possa soddisfare costantemente le richiese della propria azienda è cruciale.

In DNBC il limite per operazione può raggiungere 500 000 EUR/giorno per conti aziendali.

5. Velocità di trasferimento

Poiché per effettuare pagamenti commerciali internazionali tramite trasferimento bancario occorre recarsi presso la banca e compilare una documentazione, questa possibilità viene considerata eccessivamente impegnativa in termini di tempo. Quando si richiede un trasferimento istantaneo, le banche di credito cooperativo possono rappresentare la scelta migliore. Ma le commissioni per questi servizi sono superiori rispetto ad altri metodi.

I provider di pagamenti online come DNBC offrono costi inferiori e gli stessi vantaggi. Per convertire la maggior parte delle valute occorrono da uno a tre giorni lavorativi, di più per alcune valute. Le velocità di trasferimento medie in DNBC Financial Group sono:

- Servizi SWIFT per trasferimenti internazionali: da 2 a 5 giorni lavorativi

- Trasferimenti SEPA per la zona euro: da 1 a 2 giorni lavorativi

Una scelta vincente: effettuare pagamenti internazionali mediante conti aziendali con DNBC

DNBC Financial Group si impegna a diventare il miglior provider di conti aziendali per pagamenti internazionali. Offriamo un’esperienza bancaria online completa, trasferimenti di denaro in oltre 170 paesi in varie valute e supporto 24/7. Scopri come DNBC può aiutarti a effettuare pagamenti internazionali migliori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.