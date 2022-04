Vijf redenen om internationale zakelijke betalingen te doen via een zakelijke account - DNBC Financial Group

Manage your payment cards in just a few taps (Photo: Business Wire)

Transferring money across borders with DNBC Business Account

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Om een grote prestatie te leveren in de huidige wereldeconomie en sales te winnen ten opzichte van buitenlandse concurrentie, moeten bedrijven hun klanten aantrekkelijke verkoopvoorwaarden bieden, vergezeld van goede internationale zakelijke betalingsmechanismen. De meest gebruikelijke manier om internationale zakelijke facturen te betalen is via bankoverschrijving of kredietverenigingen, maar de wisselkoers is hoog.

Een andere optie die wordt beschouwd als een van de beste internationale betalingsoplossingen voor bedrijven, is via online betalingsproviders. DNBC laat u nu 5 redenen zien om internationale zakelijke betalingen via een zakelijke account te doen om te voorkomen dat u potentiële klanten verliest aan de concurrentie door geen rekening te houden met andere betalingskeuzes.

1. Transparant zijn.

Ondernemers zijn bang dat ze hoge kosten moeten betalen als ze internationale zakelijke betalingen willen doen. Het verrichten van grensoverschrijdende betalingen kan ingewikkeld en kostbaar zijn vanwege verborgen kosten en verwarrende wisselkoersberekeningen. Zorg ervoor dat u altijd de wisselkoersen en kosten kent die verbonden zijn aan geldovermakingsdiensten voordat u een transactie uitvoert.

2. Over de hele wereld overmaken in meerdere valuta

Contant geld heeft nog steeds de voorkeur bij het doen van aankopen, maar niet iedereen is bereid om het te accepteren, vooral bij internationale zakelijke betalingen. Het betalen van hypotheken en andere facturen in het buitenland is een zeer belangrijke eis voor elke zakenman.



Bij DNBC Financial Group maken we SWIFT- en SEPA-overschrijvingen naar 170 landen en gebieden wereldwijd mogelijk, waardoor onze klanten een reeks overboekingsalternatieven krijgen tegen het laagst mogelijke tarief en met de minste wachttijd.

3. Uw bedrijfsgegevens ordenen

Beschikken over een zakelijke betaalaccount om internationale zakelijke betalingen te doen is een geweldig idee voor zakenmensen om hun bedrijf te beheren. Het account kan zowel ontvangsten als uitgavencontroles opslaan, wat u helpt om de kosten bij te houden, de uitgaven te controleren, te hoge uitgaven te voorkomen en de winstmarge op een eenvoudige manier te berekenen.



Met de DNBCnet Mobile App kunt u het saldo op uw betaalkaart op elk moment en vanaf elke locatie controleren via DNBCnet, SMS Banking of een geldautomaat. Bovendien ondersteunen we ook het exporteren van e-afschriften van uw transacties in de loop van een maand of vele maanden.

4. Overschrijflimieten



Het maximumbedrag per transactie is een van de belangrijkste vereisten voor het aanmaken van een zakelijke betaalaccount. Sommige leveranciers hebben een minimumbetaling nodig, terwijl andere helemaal geen beperkingen hebben. Het is van cruciaal belang om een bron of provider te vinden die consistent aan de eisen van uw bedrijf kan voldoen.

Hier bij DNBC kan de transactielimiet oplopen tot 500.000 EUR/dag voor zakelijke accounts.

5. Overschrijfsnelheid

Aangezien voor internationale zakelijke betalingen via bankoverschrijving de persoon naar de fysieke bank moet gaan en papierwerk moet invullen, wordt dit als buitengewoon tijdrovend beschouwd. Of wanneer u een onmiddellijke overschrijving nodig heeft, kunnen kredietverenigingen de beste keuze zijn. Voor deze diensten worden echter hogere kosten in rekening gebracht dan bij andere methoden!

Online betalingsproviders zoals DNBC bieden lagere transactiekosten en dezelfde voordelen. Het duurt één tot drie werkdagen om de meeste valuta's te verwerken, maar sommige valuta's kunnen langer duren. Dit is de gemiddelde transactiesnelheid van DNBC Financial Group:

- SWIFT-diensten voor internationale overschrijvingen: 2-5 werkdagen

- SEPA voor overschrijvingen naar de eurozone: 1-2 werkdagen

Internationale betalingen doen via zakelijke accounts met DNBC

DNBC Financial Group streeft ernaar de beste zakelijke account te worden voor internationale betalingen. We bieden een volledige online bankervaring, geldtransacties in meer dan 170 landen met meerdere valuta's en staan altijd klaar om u 24/7 te ondersteunen. Ontdek hoe DNBC u kan helpen om internationale betalingen beter te maken.

