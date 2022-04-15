HCL Technologies擴大與Avaloq的全球合作關係，加快數位財富管理的創新步伐

蘇黎世、倫敦和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的科技公司HCL Technologies (HCL)已經擴大與數位銀行解決方案一流供應商Avaloq的全球合作關係。現在，HCL將為Avaloq客戶開發世界級的生命週期管理中心，並針對參與Avaloq產品合作的HCL團隊進行持續培訓和發展投資。這些投資將結合HCL在金融服務領域的深厚知識與Avaloq在數位財富管理科技方面的專長，從而加快整個業界的創新。

新的生命週期管理中心將利用HCL的數位轉型執行架構(FENIX 2.0)和下一代人工智慧與自動化(DRYiCE™)產品來提升效率。HCL正在提高其全球財富管理團隊的技能，讓他們參加Avaloq學院的專業培訓，並針對特定計畫建立能力。與HCL的財富和資產管理解決方案一起，此次擴大後的合作關係將使更多金融機構在其數位化旅程中能夠充分利用Avaloq的創新科技和服務。

Avaloq共同執行長Martin Greweldinger表示：「在Avaloq繼續進行國際擴張的同時，我們致力於為我們的實施能力提供更多的靈活性，從而支援我們的長期成長。因此，我們很高興擴大與HCL的現有合作關係，利用其強大的全球影響力及其在金融服務領域的知識，為全球各地眾多不同地區的銀行和財富管理公司提供獲取我們產品和服務的機會。」

HCL Technologies金融服務和數位流程營運總裁Rahul Singh表示：「我們注意到全球對數位財富和資產管理能力的需求正在大幅成長。這一趨勢是由加密貨幣等新資產類別的持續出現所推動的，而且此趨勢在未來還會繼續下去。HCL以客戶體驗為中心的方法使我們能與世界各地的客戶合作，以推動創新並確保他們始終處在這些變化的最前線。Avaloq是財富管理科技和服務的一流供應商，我們很高興擴大與他們的合作關係。」

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