HCL Technologies扩大与Avaloq的全球合作关系，加快数字财富管理创新步伐

苏黎世、伦敦和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的技术公司HCL Technologies (HCL)已经扩大了与数字银行解决方案领先供应商Avaloq的全球合作关系。现在，HCL将为Avaloq客户开发一个世界级的生命周期管理中心，并针对参与Avaloq产品合作的HCL团队进行持续培训和发展投资。这些投资将把HCL在金融服务领域的深厚知识与Avaloq在数字财富管理技术方面的专长结合起来，从而加快整个行业的创新。

新的生命周期管理中心将利用HCL的数字化转型执行框架(FENIX 2.0)和下一代人工智能与自动化(DRYiCE™)产品来推动效率提升。HCL正在提高其全球财富管理团队的技能，让他们参加Avaloq学院的专业培训，并打造针对项目的特定能力。与HCL的财富和资产管理解决方案一起，此次扩大后的合作关系将助力更多金融机构在其数字化旅程中充分利用Avaloq的创新技术和服务。

Avaloq联合首席执行官Martin Greweldinger表示：“在Avaloq继续进行国际扩张的同时，我们致力于为我们的实施能力提供更多的灵活性，从而支持我们的长期发展。因此，我们很高兴扩大与HCL的现有合作关系，利用其强大的全球影响力及其在金融服务领域的知识，为全球各地众多不同地区的银行和财富管理公司提供获取我们产品和服务的机会。”

HCL Technologies金融服务和数字流程运营总裁Rahul Singh表示：“我们注意到全球对数字财富和资产管理能力的需求正在大幅增长。这一趋势是由加密货币等新资产类别的持续出现所推动的，而且此趋势在未来还会继续下去。HCL践行以客户体验为中心的方法，助力我们与世界各地的客户合作，进而推动创新，确保他们始终处在这些变化的最前沿。Avaloq是财富管理技术和服务的领先供应商，我们很高兴扩大与他们的合作。”

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