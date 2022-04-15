“She Moves Us”——彪馬旗下運動員Molly Seidel暢談對跑步的熱情

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--跑步健將Molly Seidel在運動用品公司彪馬的“She Moves Us”視訊對話中坦誠地分享身為女性精英跑者所付出的犧牲和面臨的挑戰：「我不得不在我自己的運動賽事中挑戰男性的標準，因為在某種意義上，這項由男性主宰的運動賽事長期以來一直都存在著非常明確的身體形象概念。我認為，隨著美國女性恢復對長跑賽事的掌控權，我們已經向世人展示，成功與身體類型無關。無論是哪種類型，只要做自己，都可以獲得成功。」

這位奧運銅牌得主將再次參加即將舉辦的波士頓馬拉松，她希望為女孩和年輕女性賦能，激勵她們踏上職業跑步生涯。她表示：「我希望讓年輕女性認識到，你可以努力工作並享受生活。有人認為在這項運動中獲得成功需要具備某些條件，而且我覺得有時候人們認為這就等同於你必須認真對待，必須嚴肅面對。我希望挑戰這種想法，同時告訴他們，我認為，要想贏得比賽，人們就應該盡情享受他們所從事的事情。」

“She Moves Us”希望透過分享故事和共同努力，在全球對女孩和年輕女性的權利帶來影響，從而為她們賦能。該活動的靈感源自於全球流行樂界明星、彪馬形象大使Dua Lipa。她表示：「分享成功故事的目的就是為了改變這一現狀，尤其是在傾向於放大男性成就的運動和娛樂領域。女性已經在各行各業取得不俗的成就，頌揚她們的成就令人振奮且能夠帶給他人力量。此舉還能鼓勵那些冉冉升起的新秀以明星為榜樣。」

彪馬為女性和女孩推出頗具包容性的運動產品：內衣和運動服、端莊型運動服、孕期產品以及專為女性開發的機能性產品。彪馬支援所有的運動員發揮自身頂級水準，並攜手各大機構與合作夥伴，以排除運動中的障礙。

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關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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