“She Moves Us”——彪马旗下运动员Molly Seidel畅谈对跑步的热情

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--跑步健将Molly Seidel在体育用品公司彪马的“She Moves Us”视频对话中坦诚地分享了作为女性精英跑者所付出的牺牲和面临的挑战：“ 我不得不在我自己的体育赛事中挑战男性的标准，因为在某种意义上，这项由男性主宰的体育赛事长期以来一直都存在着一种非常明确的身体形象概念。我认为，随着美国女性恢复对长跑赛事的掌控权，我们已经向世人展示，成功与身体类型无关。无论是哪种类型，只要做自己，都可以获得成功。”

这位奥运会铜牌得主将再次参加即将举办的波士顿马拉松，她希望赋能女孩和年轻女性，激励她们踏上职业跑步生涯。她表示：“ 我希望让年轻女性认识到，你可以努力工作并享受生活。有人认为在这项体育中获得成功需要具备某些条件，而且我觉得有时候人们将这一点等同于你必须认真对待，必须严肃面对。我希望挑战这种想法，同时告诉他们，我认为，要想赢得比赛，人们就应该尽情地去享受他们所从事的事情。”

“She Moves Us”希望通过分享故事和共同努力，在全球范围内影响女孩和年轻女性的权利，从而为她们赋能。该活动的灵感源于国际流行明星、彪马形象大使Dua Lipa。她表示：“ 分享成功故事的目的就是为了改变这一现状，尤其是在倾向于放大男性成就的体育和娱乐领域。女性已经在各行各业取得了不俗的成就，庆祝这些成就是一件令人兴奋的事情，而且能够给他人带来力量。此举还能鼓励那些冉冉升起的新秀以明星为榜样。”

彪马针对女性和女孩推出了颇具包容性的运动产品：内衣和运动服、合适的运动服、孕期产品以及专为女性开发的性能产品。彪马支持所有的运动员发挥自身顶级水平，并携手各大机构与合作方，消除体育中的障碍。

如需观看Molly Seidel的“She Moves Us”完整采访视频，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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