“She Moves Us" – A atleta da PUMA Molly Seidel fala sobre sua paixão pela corrida

PUMA Running Athlete Molly Seidel talks about her passion for running and how she wants to inspire young women for PUMA’s “She Moves Us” platform

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A atleta de corrida Molly Seidel falou abertamente sobre os sacrifícios e desafios de ser uma corredora de elite em uma conversa por vídeo na “She Moves Us” com a empresa esportiva PUMA: “ Tive que desafiar os padrões masculinos no esporte que pratico no sentido de que existem ideias consagradas sobre a imagem corporal que predomina na corrida há muito tempo, um esporte dominado pelos homens. Eu acho que, à medida que as corredoras de longa distância assumiram um lugar de maior destaque nos EUA, provamos que não é preciso ter um determinado tipo de corpo para ter sucesso. Você pode ter sucesso sendo quem quer que seja”.

A medalhista olímpica de bronze, que competirá novamente na próxima Maratona de Boston, quer capacitar meninas e jovens mulheres no início de suas carreiras na corrida: “ Quero que as jovens saibam que podem trabalhar duro e sentir prazer ao mesmo tempo. Algumas concepções foram formadas sobre o que é preciso fazer para ter sucesso neste esporte. Penso que, às vezes, as pessoas concluem que devem ser sérias e inabaláveis. Quero desafiar isso e defender que, para vencer, você deve sentir prazer com o que faz”.

A “She Moves Us” quer empoderar meninas e jovens mulheres por meio do compartilhamento de histórias e esforços conjuntos para transformar seus direitos no mundo todo. Ela foi inspirada na estrela mundial do pop e Embaixadora da PUMA, Dua Lipa, que afirmou: “ Compartilhar histórias de sucesso é parte essencial da mudança da narrativa, especialmente em áreas como esportes e entretenimento, em que a tendência é dar mais relevância às conquistas dos homens. As mulheres já estão superando as adversidades em todos os campos. Celebrar suas conquistas é emocionante e nos empoderada. E também encoraja aquelas que se erguem para alcançar as estrelas”.

A PUMA oferece produtos inclusivos que atendem mulheres e meninas no esporte: roupas íntimas e activewear, roupas esportivas discretas, peças para grávidas e produtos de desempenho específicos desenvolvidos exclusivamente para mulheres. A PUMA apoia todas as atletas para que atinjam o mais alto nível de rendimento e trabalha com organizações e parceiros comprometidos com a eliminação das barreiras no esporte.

Para ver a entrevista completa por vídeo na “She Moves Us” de Molly Seidel, clique AQUI.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, envolvendo-se no projeto, desenvolvimento, vendas e comercialização de calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA tem sido incansável na inovação do esporte e da cultura, com a criação de produtos de alto desempenho para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e casuais inspirados no esporte em categorias como Futebol, Corrida e Treino, Basquete, Golfe e Esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para contribuir com influências esportivas para a cultura e a moda urbana. O PUMA Group é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas em todo o mundo e sua sede está localizada em Herzogenaurach/Alemanha.

