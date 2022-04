PUMA Running Athlete Molly Seidel talks about her passion for running and how she wants to inspire young women for PUMA’s “She Moves Us” platform. (Photo: Business Wire)

PUMA Running Athlete Molly Seidel talks about her passion for running and how she wants to inspire young women for PUMA’s “She Moves Us” platform

PUMA Running Athlete Molly Seidel talks about her passion for running and how she wants to inspire young women for PUMA’s “She Moves Us” platform

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Hardloopatleet Molly Seidel sprak openhartig over de offers en uitdagingen van het zijn van een vrouwelijke eliterenner in een “She Moves Us”-videogesprek voor sportbedrijf PUMA: “ Ik heb mannelijke normen moeten uitdagen in mijn sport in die zin dat er heel bepaalde ideeën over lichaamsbeeld zijn die al heel lang gangbaar zijn in hardlopen, in een door mannen gedomineerde sport. En ik denk dat naarmate Amerikaanse afstandslopen voor vrouwen het overneemt, we hebben laten zien dat je niet een bepaald lichaamstype hoeft te zijn om te slagen. Dat je succes kunt hebben door te zijn wie je ook bent.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.