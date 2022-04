PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Lysogene signe un accord exclusif de licence mondiale avec Yeda, l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science, pour un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement des maladies de Gaucher et de Parkinson associées à des mutations du gène GBA1

Lysogene (FR0013233475 – LYS) (Paris:LYS), Société biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui qu'elle a exercé son option pour prendre une licence exclusive mondiale auprès de Yeda Research and Development Co Ltd, l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science, sur le développement et la commercialisation d'un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement de la maladie de Gaucher neuronopathique et de la maladie de Parkinson (PD) associées à des mutations du gène GBA1.

Depuis 2020, Lysogene collabore avec le Professeur Anthony Futerman du Weizmann Institute of Science pour développer des approches innovantes de thérapie génique AAV pour la maladie de Gaucher neuronopathique, la maladie de Parkinson et d'autres maladies associées à des mutations du gène GBA1. Lysogene a apporté son expertise dans la conception et la production de vecteurs AAV, tandis que le laboratoire du Professeur Futerman a fourni des variantes de la glucocérébrosidase aux propriétés biologiques améliorées. Après environ 20 mois de collaboration fructueuse, Lysogene a décidé d'exercer son option pour prendre en licence le programme sur la base d'études préliminaires de preuve de principe biologique positives.

Selon les termes de l’accord, Lysogene sera responsable des développements préclinique et clinique, de la fabrication, des activités réglementaires et de la commercialisation du candidat médicament au niveau mondial. Yeda Research and Development Co Ltd pourra recevoir des redevances sur les ventes futures du produit ainsi que d’autres paiements.

Ralph Laufer, Directeur scientifique de Lysogene a commenté : « Nous sommes ravis d'ajouter à notre pipeline de R&D un nouvel actif de thérapie génique prometteur dont l’objectif est de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans la maladie de Gaucher, ainsi qu'à des indications plus larges, comme la PD-GBA. Les premiers résultats obtenus par l'équipe du Professeur Anthony Futerman sont prometteurs et nous sommes impatients de les approfondir dans des études précliniques supplémentaires. Le coût de ces études précliniques est sans incidence sur notre horizon de trésorerie. Nous continuons à étoffer notre pipeline précoce afin de positionner Lysogene comme un acteur clé dans le domaine de la recherche translationnelle en thérapie génique. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre excellente collaboration de recherche avec Lysogene sur la base des nouvelles recherches du Professeur Futerman et de ses équipes », a déclaré Elik Chapnik, Directeur senior du développement commercial chez Yeda. « Nous sommes convaincus que ce nouvel accord de licence a le potentiel d'apporter des options thérapeutiques transformantes aux patients souffrant de maladies génétiques du SNC avec des besoins non satisfaits importants, comme la maladie de Gaucher neuronopathique. »

À propos de Lysogene

Lysogene est une Société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique de Phase 2/3 dans la MPS IIIA. Une étude clinique adaptative dans la gangliosidose à GM1 est en cours. Lysogene a également conclu un accord exclusif de licence mondiale avec la SATT Conectus pour un candidat de thérapie génique dans le traitement du syndrome de l'X fragile, une maladie génétique liée à l'autisme. www.lysogene.com.

À propos de Yeda

Yeda Research and Development Company Ltd est l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science. Yeda gère actuellement environ 500 familles de brevets uniques et a généré le revenu le plus élevé par chercheur parmi toutes les autres opérations de transfert de technologie universitaire dans le monde. Au fil des ans, Yeda a contribué à la commercialisation de plusieurs thérapies innovatrices, telles que Copaxone, Rebif, Tookad®, Erbitux®, Vectibix®, Protrazza®, Humira®, et récemment la thérapie CAR-T Yescarta®. Pour plus d'informations, visitez le site www.yedarnd.com/.

À propos du Weizmann Institute of Science

Le Weizmann Institute of Science, en Israël, est l'une des institutions de recherche multidisciplinaire les plus réputées au monde. Reconnus pour leur étude approfondie des sciences exactes et naturelles, les scientifiques du Weizmann Institute avancent dans la recherche sur le cerveau humain, l'intelligence artificielle, l'informatique et le cryptage, l'astrophysique et la physique des particules, et s'attaquent à des maladies telles que le cancer, tout en étudiant le changement climatique grâce aux sciences de l'environnement, des océans et des plantes.

Déclarations prospectives de Lysogene

