Convene kondigt strategische investering aan onder leiding van HBC en Ares Management

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Convene, de marktleidende aanbieder van hybride vergader-, evenementen- en werkruimtes, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn herkapitalisatieplan heeft voltooid, geleid door HBC, een houdstermaatschappij op het snijvlak van onroerend goed, technologie en retail, en een fonds dat wordt beheerd door de Private Equity Group van Ares Management Corporation ('Ares') (NYSE: ARES), een toonaangevende wereldwijde beheerder van alternatieve beleggingen.

Convene zal HBC's bestaande portfolio van flexibele werk-, evenementen-, restaurant- en vergaderruimtes exploiteren, die naar verwachting zullen worden omgedoopt tot Convene en in de tussentijd onder de naam SaksWorks zullen blijven. HBC wordt de meerderheidseigenaar van de gecombineerde entiteit, met 26 faciliteiten in beheer en tientallen meer in ontwikkeling, die naar verwachting de grootste exploitant van premium flexruimte in de VS, Canada en Europa zal zijn.

“ We hebben Convene opgebouwd met de missie om de werkdagervaring naar een hoger niveau te tillen. Deze strategische investering door HBC en Ares biedt onmiddellijke schaal- en groeimogelijkheden voor ons bedrijf. We zijn verheugd om samen te werken met HBC, dat zich evenzeer richt op het leveren van hoogwaardige en flexibele ervaringen om het hedendaagse gedistribueerde personeelsbestand mogelijk te maken," aldus Ryan Simonetti, mede-oprichter en CEO van Convene. " Omdat organisaties hybride werk blijven omarmen en omgevingen van hogere kwaliteit eisen om samen te komen, zijn we goed gepositioneerd om op dit moment deze kans te grijpen."

Convene combineert ontwerp, technologie en gastvrijheid om hoogwaardige vergader- en evenementenruimten te bieden die zakelijke productiviteit en samenwerking mogelijk maken. Convene Studio, een eigen virtueel en hybride evenementenplatform, kan worden toegevoegd aan elke Convene-locatie of locatie van derden om naadloze, veilige, hybride en virtuele vergaderingen mogelijk te maken voor maximaal 10.000 virtuele deelnemers, inclusief volledige productieservices.

De karakteristieke bekroonde gastvrijheid van Convene zorgt voor een menselijk tintje in zowel de fysieke als de virtuele wereld. Een team van toegewijde professionals ter plaatse verwelkomt elke gast en biedt interne assistentie bij alles, van de catering tot IT/AV-ondersteuning, om ervoor te zorgen dat de werkdagervaringen moeiteloos en gepersonaliseerd zijn. Naast onbeperkte ambachtelijke snacks, thee en barista-koffie, ontwikkelen de chef-koks van Convene seizoensgebonden menu's om de creatieve energie op al onze locaties aan te vullen.

Met de investering van HBC en Ares zal de toekomstige uitbreiding van Convene zich richten op locaties in belangrijke stedelijke en voorstedelijke markten. Terwijl bedrijven hun kantoorvoetafdruk en hybride personeelsstrategieën opnieuw vormgeven, heroverwegen verhuurders van commercieel vastgoed ook wat nodig is om concurrerend te blijven in de huidige dynamische markt. Veelgevraagde voorzieningen zoals coworking-opties, culinaire aanbiedingen ter plaatse, eersteklas en hoogwaardige vergader- en evenementenlocaties, en hybride technologie die ooit als 'leuk om te hebben' werd beschouwd, zijn nu een 'must have'. Convene is goed in staat om deze volledig geoperationaliseerde oplossing naar een brede verscheidenheid aan commerciële vastgoedpartners over de hele wereld te brengen.

" Ryan en zijn managementteam hebben 12 jaar ervaring in het bouwen van bestemmingen van wereldklasse voor het organiseren van evenementen, vergaderingen en flexibele werkruimte," verklaarde Hamid Hashemi, COO, HBC Properties & Investments. " We kijken ernaar uit om onze gedeelde visie te implementeren in delen van HBC's vastgoedportfolio, inclusief de omzetting van bepaalde activa in locaties van Convene. Met deze transactie zal Convene zijn aanwezigheid uitbreiden naar voorstedelijke markten, waar mensen dichter bij huis kunnen werken en vergaderen.”

" We zijn er trots op Ryan en het Convene-team te ondersteunen bij hun voortdurende groei, aangezien ze de toekomst van werk verder mogelijk maken door middel van innovatieve ruimten en ervaringen," stelde Craig Snyder, Partner en Co-Portfolio Manager Special Opportunities in de Ares Private Equity Group. " We zijn van mening dat deze transactie de leidende positie van Convene zal helpen versnellen en we kijken ernaar uit om een partner voor hen te zijn bij het benutten van toekomstige kansen."

Over Convene

Convene is de toonaangevende leverancier van hoogwaardige vergader- en werkdagervaringen met een wereldwijd netwerk van ontmoetingsplaatsen en flexibele kantoorlocaties. Door ontwerp, technologie en gastvrijheid te combineren om de moderne werkervaring van vandaag de dag naar een hoger niveau te tillen, creëert Convene de ruimtes en ervaringen die teams helpen succes te hebben. Met Studio, een alles-in-één oplossing voor digitaal ondersteunde evenementen, en 23 locaties in de VS en Londen, inclusief vergaderruimtes en flexibele werkplekken, creëert Convene uw beste dag op het werk, waar dit ook maar plaatsvindt. Het bedrijf is door Forbes uitgeroepen tot een van Amerika's 100 Most Promising Companies en tot Best Workplace door zowel Inc. als Fortune Magazine.

Over HBC

HBC is een houdstermaatschappij van investeringen en bedrijven op het snijvlak van technologie, retailactiviteiten en onroerend goed.

Het is de meerderheidsaandeelhouder van iconische e-commercebedrijven: Saks, een vooraanstaande onlinebestemming voor luxemode; The Bay, een Canadese e-commercemarktplaats; en Saks OFF 5TH, een hoogwaardig luxe off-price e-commercebedrijf dat topmerken tegen de beste prijzen aanbiedt. Deze bedrijven zijn in 2021 als aparte werkmaatschappijen opgericht. HBC is ook volledig eigenaar van Hudson's Bay, de werkmaatschappij voor de fysieke winkels van Hudson's Bay, evenals SFA, de entiteit die de fysieke locaties van Saks Fifth Avenue exploiteert, en O5, de werkmaatschappij voor Saks OFF 5TH-winkels.

Met activa verspreid over topmarkten en toplocaties in Noord-Amerika, bezit of controleert HBC - geheel of met joint venture-partners - ongeveer 3,7 miljoen vierkante meter bruto verhuurbare oppervlakte. HBC Properties and Investments, het vastgoed- en investeringsportfolio van het bedrijf, beheert deze activa naast aanvullend vastgoedaanbod, waaronder Streetworks Development, de vastgoedontwikkelingsdivisie.

HBC, opgericht in 1670, is het langstlopende bedrijf in Noord-Amerika en heeft zijn hoofdkantoor in New York en Toronto. Ga voor meer informatie naar: www.hbc.com.

Over Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) is een toonaangevende wereldwijde beheerder van alternatieve beleggingen die klanten complementaire primaire en secundaire beleggingsoplossingen biedt in de activaklassen krediet, private equity, onroerend goed en infrastructuur. We streven ernaar flexibel kapitaal te verstrekken om bedrijven te ondersteunen en waarde te creëren voor onze belanghebbenden en binnen onze gemeenschappen. Door samen te werken met al onze beleggingsgroepen, streven we ernaar om consistente en aantrekkelijke beleggingsrendementen te genereren gedurende marktcycli. Op 31 december 2021 telde het wereldwijde platform van Ares Management Corporation ongeveer 2.100 werknemers in Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en had het ongeveer $ 314 miljard aan activa onder beheer, gecorrigeerd voor de overname door Ares Management van het Infrastructure Debt-platform van AMP Capital dat op 10 februari 2022 gesloten werd. Ga voor meer informatie naar www.aresmgmt.com.

