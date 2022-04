Convene annonce une transaction stratégique orchestrée par HBC et Ares Management

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Convene, le grand fournisseur de lieux de réunion et d'événements et d'espaces de travail hybrides, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son plan de recapitalisation, dirigé par HBC, une société holding à la croisée de l'immobilier, des technologies et du commerce de détail, et un fonds géré par le Private Equity Group d'Ares Management Corporation (ci-après «Ares») (NYSE: ARES), l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'investissements alternatifs.

Convene exploitera l’actuel portefeuille d’HBC qui comprend des espaces flexibles de travail, d'événements, de réunions et de restauration portant la marque SaksWorks mais qui seront ultérieurement rebaptisés Convene. HBC sera propriétaire à 100% de l'entité combinée – qui compte 26 installations sous gestion et des dizaines d'autres en cours de développement – et devrait ainsi devenir le plus grand opérateur d'espaces flexibles haut de gamme aux États-Unis, au Canada et en Europe.

« Nous avons fondé Convene dans le but d'améliorer la qualité de l’environnement de travail au quotidien. Cet investissement stratégique d’HBC et d’Ares offre à notre entreprise des opportunités immédiates de développement et de croissance. Nous sommes heureux de nous associer à HBC qui se concentre, comme nous, sur l’offre d'expériences flexibles et haut de gamme permettant de gérer la main-d'œuvre dispersée d'aujourd'hui, a déclaré Ryan Simonetti, cofondateur et PDG de Convene. Les organisations tendent de plus en plus à opter pour le travail hybride. Elles exigent donc des environnements de meilleure qualité où se rassembler et nous sommes bien placés pour profiter de cette tendance.»

Convene associe design, technologie et hospitalité pour proposer des espaces de réunion et d'événement de haute qualité qui favorisent la productivité de l'entreprise et la collaboration. Convene Studio, la plateforme exclusive d'événements virtuels et hybrides, peut compléter n'importe quel site Convene ou tiers pour programmer des réunions bien organisées, sécurisées, hybrides et virtuelles pouvant accueillir jusqu'à 10 000 participants virtuels, avec des services complets de production.

La marque primée Convene est le gage d’une hospitalité à touche humaine dans les mondes réel et virtuel. Une équipe dédiée de professionnels est présente sur place pour accueillir chaque participant et assurer une assistance interne dans tous les domaines, de la restauration à l’informatique en passant par l’audiovisuel, et garantir des expériences de travail personnalisées et sans tracas. Outre les collations artisanales, le thé et le café de qualité professionnelle servis à volonté, dans chacun de nos sites les chefs cuisiniers de Convene élaborent des menus de saison propres à reconstituer l'énergie créative des participants.

L'investissement de HBC et d'Ares sera consacré à l'expansion future de Convene, qui se concentrera sur les principaux marchés urbains et de banlieue. À l’heure où les entreprises réinventent leur conception du bureau et leurs stratégies de main-d'œuvre hybrides, de leur côté les propriétaires d’immeubles commerciaux réfléchissent à ce qu’il convient de faire pour rester compétitifs sur le marché dynamique d'aujourd'hui. Autrefois considérées simplement comme un «plus», les solutions recherchées aujourd’hui – comme les espaces de co-working, les offres de restauration sur place, les lieux de réunion et d'événement haut de gamme et les technologies hybrides – sont désormais un «must». Convene est bien placé pour offrir ces solutions entièrement opérationnelles à un large éventail de partenaires immobiliers commerciaux à travers le monde.

« Ryan Simonetti et son équipe de gestion possèdent 12 années d’expérience de la création de sites haut de gamme pour accueillir des événements, des réunions et des espaces de travail flexibles, a déclaré Hamid Hashemi, chef d’exploitation, HBC Properties & Investments. Nous sommes impatients de concrétiser notre vision commune dans certaines parties du portefeuille immobilier de HBC, notamment la conversion de certains de ses actifs en sites Convene. Grâce à cette transaction, Convene étendra sa présence sur les marchés de banlieue, où les gens peuvent travailler et se rencontrer plus près de chez eux.»

« Nous sommes fiers d’aider Ryan Simonetti et son équipe à soutenir la croissance constante de Convene et à contribuer à l'avenir du travail grâce à des espaces et à des expériences innovants, a déclaré Craig Snyder, associé et co-gestionnaire du portefeuille Opportunités spéciales au sein du groupe Ares Private Equity. Nous sommes convaincus que cette transaction renforcera la position de leader de Convene et nous sommes impatients de collaborer avec son équipe pour exploiter les futures opportunités qui se présenteront.»

À propos de Convene

Grâce à son réseau mondial de lieux et de bureaux flexibles, Convene est le principal fournisseur de solutions de réunions et d’espaces de travail haut de gamme. En combinant design, technologie et hospitalité pour améliorer l'expérience du lieu de travail d'aujourd'hui, Convene crée les espaces et les expériences qui favorisent la réussite des équipes. Avec Convene Studio, une solution tout-en-un d’accueil des événements virtuels, et ses 23 sites aux États-Unis et à Londres, y compris des espaces de réunion et des lieux de travail flexibles, Convene crée les meilleurs environnements de travail, partout dans le monde. La Société a été classée parmi les 100 entreprises américaines les plus prometteuses par Forbes, et parmi les meilleurs lieux de travail par Inc. et Fortune Magazine.

À propos de HBC

HBC est une société de portefeuille d’investissements et d’entreprises active au croisement du commerce de détail et de l'immobilier.

La Société est propriétaire à 100% d'entreprises emblématiques de commerce électronique comme Saks, un site d’e-commerce de premier plan pour la haute couture, The Bay, un marché canadien de commerce électronique, et Saks OFF 5th, une société de commerce électronique de luxe à bas prix offrant les meilleures marques aux meilleurs prix. Ces entreprises ont été fondées en 2021 en tant que sociétés d'exploitation distinctes. HBC détient également 100% de Hudson's Bay, la chaîne de magasins physiques de Hudson’s Bay, ainsi que SFA, l'exploitant des sites physiques de Saks Fifth Avenue et de O5, la société d'exploitation des magasins Saks OFF 5th.

Avec des actifs couvrant les principaux marchés et de nombreux emplacements de choix en Amérique du Nord, HBC possède ou contrôle, entièrement ou avec des co-entrepreneurs, environ 3 700 000 mètres carrés de superficie locative brute. HBC Properties and Investments, la société de portefeuille immobilier et d'investissements de HBC, gère ces actifs ainsi que d'autres activités immobilières, en particulier Streetworks Development, sa division de développement immobilier.

Fondée en 1670, HBC est la plus ancienne société en exploitation constante d’Amérique du Nord. Son siège social est situé à New York et à Toronto. Pour plus d'informations, visiter le site Web: www.hbc.com.

À propos de Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) est un important gestionnaire mondial d'investissements alternatifs. La Société offre à ses clients des solutions d'investissement primaires et secondaires complémentaires dans les catégories d'actifs du crédit, du capital-investissement, de l'immobilier et des infrastructures. Nous avons pour but de fournir des capitaux d’emprunt souples pour soutenir les entreprises et créer de la valeur pour nos parties prenantes et au sein de nos communautés. En collaboration avec nos groupes d'investissement, nous cherchons à générer des rendements d'investissement cohérents et attrayants tout au long des cycles du marché. Au 31 décembre 2021, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation comptait environ 2 100 employés opérant en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, et environ 314 milliards USD d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, visiter le site Web: www.aresmgmt.com.

