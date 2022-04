Convene kündigt strategische Investition unter der Führung von HBC und Ares Management an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Convene, ein führender Anbieter von hybriden Konferenz-, Veranstaltungs- und Arbeitsräumen, gab heute den Abschluss seines Rekapitalisierungsplans bekannt. Dieser steht unter der Leitung von HBC, einer Holdinggesellschaft an der Schnittstelle von Immobilien, Technologie und Einzelhandel, und einem von der Private Equity Group der Ares Management Corporation („Ares“) (NYSE:ARES), einem führenden globalen Manager für alternative Anlagen, verwalteten Fonds.

Convene soll das bestehende Portfolio an flexiblen Arbeits-, Veranstaltungs-, Restaurant- und Konferenzräumen von HBC betreiben, die voraussichtlich in Convene umbenannt und in der Zwischenzeit unter dem Namen SaksWorks weitergeführt werden. HBC wird der Mehrheitseigentümer des fusionierten Unternehmens, das 26 Einrichtungen verwaltet und Dutzende weitere in der Entwicklung hat. Damit wird HBC voraussichtlich zum größten Betreiber von flexiblen Premium-Flächen in den USA, Kanada und Europa.

„ Wir haben Convene mit dem Ziel aufgebaut, die Erfahrung im Arbeitsalltag zu verbessern. Diese strategische Investition von HBC und Ares bietet unserem Unternehmen sofortige Skalierungs- und Wachstumschancen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HBC, das sich ebenfalls darauf konzentriert, erstklassige und flexible Erfahrungen zu liefern, um die verteilten Arbeitskräfte von heute zu unterstützen“, sagte Ryan Simonetti, Mitbegründer und CEO von Convene. „ Da Unternehmen immer mehr auf hybride Arbeitsformen setzen und qualitativ hochwertigere Arbeitsumgebungen fordern, sind wir hervorragend aufgestellt, um diesen Moment zu nutzen.“

Convene kombiniert Design, Technologie und Gastronomie, um gehobene Konferenz- und Veranstaltungsräume zu schaffen, die die Produktivität und Zusammenarbeit von Unternehmen fördern. Convene Studio, eine proprietäre Plattform für virtuelle und hybride Veranstaltungen, kann zu jedem Veranstaltungsort von Convene oder Drittanbietern hinzugefügt werden, um nahtlose, sichere, hybride und virtuelle Konferenzen einschließlich umfassender Produktionsservices für bis zu 10.000 virtuelle Teilnehmer zu ermöglichen.

Die preisgekrönte Gastlichkeit von Convene zeichnet sich durch eine menschliche Note sowohl in der physischen als auch in der virtuellen Welt aus. Ein Team engagierter Fachkräfte vor Ort empfängt jeden Gast und bietet interne Unterstützung in allen Bereichen vom Catering bis zum IT-/AV-Support, um sicherzustellen, dass sich der Arbeitstag reibungslos und personalisiert gestaltet. Neben einem unbegrenzten Angebot an Craft-Snacks, Tee und Barista-Kaffee entwickeln die Chefköche von Convene saisonale Menüs, um die kreative Energie an jedem unserer Standorte wieder aufzufüllen.

Mit der Investition von HBC und Ares soll sich die zukünftige Expansion von Convene auf Standorte in wichtigen städtischen und vorstädtischen Märkten konzentrieren. In dem Maße, in dem Unternehmen ihre Büroflächen und Strategien für hybride Arbeitskräfte neu erfinden, überdenken auch die Vermieter von Gewerbeimmobilien, was erforderlich ist, um auf dem dynamischen Markt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben. Begehrte Annehmlichkeiten wie Coworking-Optionen, kulinarische Angebote vor Ort, erstklassige und gehobene Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie Hybridtechnologie, die früher als „Nice-to-have“ galten, sind heute ein „Must-have“. Convene ist bestens vorbereitet, um diese voll funktionsfähige Lösung einer Vielzahl von gewerblichen Immobilienpartnern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.

„ Ryan und sein Managementteam können auf eine 12-jährige Erfolgsgeschichte bei der Schaffung von Weltklasse-Destinationen für Veranstaltungen, Meetings und flexible Arbeitsräume zurückblicken“, so Hamid Hashemi, COO von HBC Properties & Investments. „ Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Vision in Teilen des HBC-Immobilienportfolios umzusetzen, einschließlich der Umwandlung bestimmter Vermögenswerte in Convene-Standorte. Mit dieser Transaktion weitet Convene seine Präsenz in den Vororten aus, wo die Menschen in der Nähe ihres Zuhauses arbeiten und sich treffen können.“

„ Wir sind stolz darauf, Ryan und das Convene-Team bei ihrem kontinuierlichen Wachstum zu unterstützen, während sie die Zukunft der Arbeit durch innovative Räume und Erfahrungen weiter vorantreiben“, erklärte Craig Snyder, Partner und Co-Portfolio Manager of Special Opportunities in der Ares Private Equity Group. „ Unserer Überzeugung nach wird diese Transaktion dazu beitragen, die Führungsposition von Convene zu stärken, und wir freuen uns darauf, dem Unternehmen bei der Umsetzung künftiger Chancen als Partner zur Seite zu stehen.“

Über Convene

Convene ist ein führender Anbieter von erstklassigen Tagungs- und Arbeitserlebnissen mit einem globalen Netzwerk von Veranstaltungsorten und flexiblen Bürostandorten. Durch die Kombination von Design, Technologie und Gastronomie schafft Convene Räume und Erlebnisse, die den Erfolg von Teams fördern, indem sie die modernen Arbeitsbedingungen verbessern. Mit Studio, einer All-in-One-Lösung für digital unterstützte Veranstaltungen, und 23 Standorten in den USA und London, darunter Tagungsräume und flexible Arbeitsplätze, schafft Convene den optimalen Arbeitstag, wo immer er auch stattfindet. Das Unternehmen wurde von Forbes als eines der 100 vielversprechendsten Unternehmen Amerikas und sowohl von Inc. als auch vom Fortune Magazine als „Best Workplace“ ausgezeichnet.

Über HBC

HBC ist eine Holdinggesellschaft, die Investitionen und Geschäfte an der Schnittstelle von Technologie, Einzelhandel und Immobilien tätigt.

Die Gesellschaft ist der Mehrheitseigentümer von bekannten E-Commerce-Unternehmen: Saks, eine führende Online-Destination für Luxusmode; The Bay, ein kanadischer E-Commerce-Marktplatz; und Saks OFF 5TH, ein führendes E-Commerce-Unternehmen im Luxussegment, das Topmarken zu Bestpreisen anbietet. Diese Geschäftsbereiche wurden 2021 als separate Betriebsgesellschaften gegründet. HBC ist außerdem alleiniger Eigentümer von Hudson's Bay, der Betreibergesellschaft für die Ladengeschäfte von Hudson's Bay, sowie von SFA, der Betreibergesellschaft für die Filialen von Saks Fifth Avenue, und von O5, der Betreibergesellschaft für die Stores von Saks OFF 5TH.

Mit Vermögenswerten, die sich über Top-Märkte und erstklassige Lagen in ganz Nordamerika erstrecken, besitzt oder kontrolliert HBC – entweder ausschließlich oder mit Joint-Venture-Partnern – eine Brutto-Mietfläche von etwa 40 Millionen Quadratfuß (ca. 3,7 Mio. Quadratmeter). HBC Properties and Investments, das Immobilien- und Investitionsportfoliounternehmen des Unternehmens, verwaltet diese Vermögenswerte zusammen mit weiteren Immobilienangeboten, einschließlich Streetworks Development, der Abteilung für Immobilienentwicklung.

HBC wurde 1670 gegründet und ist das am längsten ununterbrochen operierende Unternehmen Nordamerikas mit Hauptsitz in New York und Toronto. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hbc.com.

Über Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE:ARES) ist ein führender globaler Verwalter alternativer Anlagen, der seinen Kunden ergänzende, primäre und sekundäre Investmentlösungen in den Anlageklassen Kredit, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur bietet. Wir sind bestrebt, flexibles Kapital bereitzustellen, um Unternehmen zu unterstützen und Werte für unsere Stakeholder und in unseren Gemeinschaften zu schaffen. Wir streben durch die Zusammenarbeit zwischen unseren Anlagegruppen über Marktzyklen hinweg konsistente und attraktive Anlagerenditen an. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte die globale Plattform der Ares Management Corporation rund 2.100 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten und verwaltete ein Vermögen von rund 314 Mrd. US-Dollar, bereinigt um die am 10. Februar 2022 abgeschlossene Übernahme der Infrastructure Debt-Plattform von AMP Capital durch Ares Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

