Tigo Energy amplia liderança em desligamento rápido com contrato de licenciamento e venda

CAMPBELL, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Tigo Energy, Inc., importante fornecedora de Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular) do setor de energia solar, anunciou hoje um contrato comercial de licenciamento de tecnologia com a QC Solar, fabricante de conectores e caixas de passagem modulares fotovoltaicos sediada na cidade chinesa de Suzhou. O contrato de licenciamento permite à QC Solar utilizar a tecnologia de RSS da Tigo em seus produtos e aproveitar sua compatibilidade com outros componentes da Tigo.

A QC Solar vai integrar a tecnologia de RSS da Tigo a sua caixa de passagem Smart Junction Box para proporcionar mecanismos de segurança a módulos fotovoltaicos de modo a mitigar riscos para instaladores de sistemas de energia solar e socorristas. Por sua vez, os clientes que QC Solar que implementarem sua nova Smart Junction Box vão poder implementar o transmissor Tigo RSS Transmitter em conformidade com regulamentos e exigências de desligamento rápido.

“Com a tecnologia de desligamento rápido por módulo da Tigo, vamos garantir que os sistemas fotovoltaicos de nossos clientes reduzam automaticamente a tensão do sistema durante eventos críticos como incêndios em estruturas para que os bombeiros possam realizar seu trabalho de modo seguro”, afirmou Zhenggang Duan, gerente geral da QC Solar. “Esperamos produzir comercialmente e vender nossa Smart Junction Box de desligamento rápido com a tecnologia da Tigo que estamos licenciando. Este é um importante passo para proteger plantas de energia fotovoltaica em todo o mundo.”

Com a tecnologia de desligamento rápido da Tigo, proprietários de sistemas, bombeiros e socorristas podem trabalhar sem o risco de se depararem com eletricidade de corrente contínua proveniente de componentes fotovoltaicos. A necessidade de energia solar segura é reconhecida internacionalmente, e vêm sendo criadas especificações de desligamento rápido como as surgidas nos Estados Unidos e adotadas recentemente nas Filipinas, Tailândia, Singapura e em diversos outros países que avaliam de forma ativa regulamentações similares.

“Este contrato de licenciamento de tecnologia com a QC Solar demonstra mais uma vez o vigor do portfólio de propriedade intelectual da Tigo”, declarou Zvi Alon, presidente do conselho e CEO da Tigo Energy. “Temos a satisfação de receber a QC Solar na comunidade de empresas que adotam nossa tecnologia de desligamento rápido para reforçar a segurança de sistemas fotovoltaicos e esperamos atender a nossos clientes com produtos de tecnologia que ofereçam ampla compatibilidade com inovações da Tigo.”

Saiba mais sobre o Tigo RSS Transmitter em https://www.tigoenergy.com/product/rss-transmitter.

Sobre a Tigo Energy

Importante fornecedora mundial de Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular), a Tigo Energy projeta inovadores produtos de conversão e armazenamento de energia solar que proporcionam mais alternativas e flexibilidade aos clientes. A plataforma Tigo TS4 aumenta a produção de energia solar, reduz custos de operação e reforça a segurança. Quando utilizados conjuntamente com a plataforma Energy Intelligence (EI) da Tigo, a solução apresenta importantes informações por módulo, sistema e frota para maximizar o desempenho de sistemas fotovoltaicos e reduzir consideravelmente os custos associados. A solução de energia solar residencial Tigo EI, uma proposta flexível que combina geração e armazenamento de energia solar para instalações residenciais, completa o portfólio de tecnologias da empresa nesse campo. A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar, e sua equipe global apoia clientes com sistemas que produzem gigawatts-hora de energia solar de forma confiável e segura nos sete continentes. Encontre-nos on-line em www.tigoenergy.com.

Sobre a QC Solar

A QC Solar é uma empresa de alta tecnologia especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e venda de novas soluções de proteção inteligente de energia e conexão elétrica. Seu portfólio de produtos abrange caixa de passagem fotovoltaica, conector fotovoltaico solar, cabo fotovoltaico, conector de armazenamento de energia e chicote de cabos. Com três fábricas na China e no Vietnã, a QC Solar oferece soluções e produtos fotovoltaicos e de conexão ESS inovadores e de alta qualidade às maiores empresas de módulos fotovoltaicos solares e instaladores de sistemas fotovoltaicos.

