Nova oferta de segurança na nuvem da Eckoh no Microsoft Azure atrai um varejista da Fortune 100.

OMAHA, Nebraska--(BUSINESS WIRE)--Eckoh (AIM: ECK), o provedor global de soluções de segurança de interação com o cliente, expandiu sua oferta em nuvem para incluir o Microsoft Azure. Uma parte importante da estratégia da Eckoh é o seu compromisso de investir na ampliação de suas plataformas de nuvem e recursos de segurança para oferecer flexibilidade e opções alternativas aos clientes.

Até recentemente, a Eckoh implantou suas soluções de nuvem globais exclusivamente no Amazon Web Services (AWS, Serviços da Web da Amazon). Entretanto, sempre foi sua intenção evitar ser um provedor de segmento único e oferecer aos seus clientes a capacidade de escolher a plataforma de nuvem preferida. Para este fim, eles lançaram uma nova plataforma no Azure que permitirá que ofereçam o mesmo conjunto de soluções de segurança de interação com o cliente como é feito no AWS. Isto oferece aos clientes da Eckoh a flexibilidade de escolher um provedor de nuvem, o que é uma decisão delicada para muitas empresas.

Com esta nova oferta, a Eckoh será o único provedor em seu setor a ter várias opções de nuvem, e muitas empresas já estão percebendo isso. Um varejista com sede nos EUA e integrante da Fortune 100 deve começar a operar na nova oferta de nuvem da Eckoh em breve para garantir pagamentos de centros de atendimento. Espera-se que o novo contrato de 3 anos se expanda para outras soluções de segurança da Eckoh, assim como o lançamento de serviços em outras regiões.

“Nossa longa história de trabalho ao lado de empresas com liderança em diferentes setores nos ensinou que um tamanho nem sempre serve para todos, e nossa decisão de implantar e oferecer uma plataforma de nuvem alternativa é um exemplo perfeito dessa flexibilidade”, disse o diretor executivo (CEO) da Eckoh, Nik Philpot. “Fomos bem-sucedidos na produção de produtos de segurança de pagamento com liderança no mercado que são flexíveis, fáceis de usar, adaptáveis em qualquer canal de contato com o cliente e que estão em conformidade com os mais altos padrões de segurança. Nossos mais recentes aprimoramentos e adições oferecem às empresas opções ainda mais abrangentes e garantem que o portfólio da Eckoh permaneça sendo o melhor da categoria.”

Sobre a Eckoh

A Eckoh é um provedor global de soluções de segurança de interação com o cliente, que apoia uma base internacional de clientes a partir de seus escritórios no Reino Unido e nos EUA.

Os produtos de pagamentos seguros da Eckoh ajudam clientes a receber pagamentos com segurança de seus clientes por meio de vários canais. Os produtos, que incluem a solução patenteada CallGuard, podem ser hospedados na nuvem ou implantado no local do cliente e removem quaisquer dados pessoais e de pagamento confidenciais dos centros de atendimento e ambientes de TI. Eles oferecem aos comerciantes uma maneira simples e eficaz de reduzir o risco de fraudes, proteger dados confidenciais e de ficar em conformidade com os padrões de segurança de dados do setor de cartões de pagamento (PCI DSS) e regulamentos de segurança de dados mais amplos. A Eckoh é um provedor de serviços PCI DSS Nível Um desde 2010, que garante mais de US$ 5 bilhões em pagamentos anualmente.

As soluções de contato com o cliente da Eckoh permitem que consultas e transações sejam realizadas em qualquer dispositivo que o cliente escolher, o que possibilita que as empresas aumentem sua eficiência, reduzam os custos operacionais e ofereçam uma verdadeira experiência Omnichannel. A Eckoh também auxilia empresas a transformar a maneira como interagem com os seus clientes, oferecendo suporte e serviços de transição à medida que implementam as soluções inovadoras de contato com o cliente da Eckoh.

O grande portfólio de clientes da Eckoh vem de vários mercados verticais e inclui varejistas, setor de saúde, departamentos governamentais, provedores de telecomunicações, provedores de serviços públicos e empresas de serviços financeiros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.