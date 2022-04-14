ExaGrid在2022年第一季的簽約合約金額和收入雙雙創下紀錄

麻薩諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案提供商ExaGrid®今天宣佈，在截至2022年3月31日的季度中，該公司取得有史以來創紀錄的簽約合約金額和收入。此項成就建立在ExaGrid於2021年全年四個季度連續取得創紀錄業績的基礎之上，簽約合約金額和收入均再創歷史新高。

自2021年第四季至2022年第一季，ExaGrid的收入連續成長。與2021年第一季相比，本季取得兩位數的成長。此外，ExaGrid連續六季的現金均為正值。2022年第一季，ExaGrid新增了超過150家客戶，獲得超過40筆六位數和七位數訂單，而且有3,300多家活躍的中高階市場和企業客戶正在使用ExaGrid分層備份儲存來保護資料。ExaGrid的成長正在加速，該公司正在全球招聘50多名內部和現場銷售人員。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid的持續發展動力來自於我們不斷擴大的銷售團隊，以及與全球各地通路合作夥伴的密切合作。正如我們之前所觀察到的，企業越來越認識到，對於長期資料保留而言，主儲存磁碟過於昂貴，而傳統的重複資料刪除設備無法提供足夠的備份和復原效能來確保資料始終可用。ExaGrid提供業界頂尖的勒索軟體復原解決方案，在當今環境下，此類服務仍然至關重要。」

ExaGrid的設備擁有面向網路的磁碟快取緩衝區，最近的備份無需經過線上重複資料刪除即可寫入，從而可快速備份；備份資料以非重複資料刪除的格式儲存，以便快速復原。ExaGrid使用橫向擴充架構，能夠保持固定長度的備份時間，可排除費用昂貴的破壞性大規模升級和產品強制淘汰。ExaGrid的自我調整重複資料刪除技術可以將重複刪除後的資料保存到非面向網路的存放庫中，重複刪除的資料將在此保存較長時間，通常為數週、數月和數年。非面向網路層（虛擬間隙）、帶有ExaGrid保留時間鎖定特性的延遲刪除功能，以及不可變資料物件的組合使用，可以防止備份資料被刪除或加密。

2022年第一季摘要：

高達75%的強大競爭勝率

新增150多家新客戶

歐洲、中東、非洲和亞太地區表現強勁

超過40筆六位數和七位數新客戶訂單

公司在過去六季中均保持現金和損益表為正值

超過3,300家客戶使用ExaGrid分層備份儲存來保護他們的資料

ExaGrid分層備份儲存——為備份而生

ExaGrid提供帶有前端磁碟快取緩衝區——即效能層(Performance Tier)——的分層備份儲存服務，可直接將資料寫入磁碟，以更快完成備份，並且可以直接從磁碟復原，以便更快的還原和虛擬機器啟動。長期保留資料被分層並歸入經過重複資料刪除的資料存放庫，即保留層，以減少保留儲存量以及由此產生的成本。這種兩層的方法可以提供更快的備份和復原效能，以及更低成本的儲存效率。

此外，ExaGrid還提供橫向擴充架構，可以隨著資料量增加而輕易添加設備。每台設備都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量增加，所需的所有資源都可用來保持固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法可以排除成本高昂的大規模升級，同時允許在同一橫向擴充系統中混合使用不同大小和型號的設備，從而避免產品報廢，同時保護前期和後期的IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid利用獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有設備，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請瀏覽我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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