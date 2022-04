Mavenir et Aspire Technology accélèrent les tests des radios conformes O-RAN grâce à un laboratoire en Europe

DUBLIN et RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui conçoit l’avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud qui s’exécutent sur n’importe quel cloud et transforment la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Aspire Technology (Aspire), développeur de solutions réseau et intégrateur de systèmes spécialisé, afin d’accélérer la disponibilité sur le marché d’unités de têtes radio distantes (Remote Radiohead Units, RRU) conformes au fractionnement 7.2 O-RAN, en tirant parti du laboratoire de réseaux ouverts d’Aspire en Europe.

La demande des fournisseurs de services de communication (FSC) concernant les solutions de réseaux d’accès radioélectriques ouverts (Open Radio Access Network, Open RAN) intégrées et haute performance, basées sur les piles logicielles de RAN à unités centrales (CU) et à unités distribuées (DU) cloud natives et conformes O-RAN de Mavenir, est en forte croissance, en réponse aux projets de modernisation et d’expansion de couverture, ainsi qu’aux projets de réseaux privés et autres projets intérieurs.

Le nombre de RRU conformes O-RAN de partenaires du monde entier est également croissant, grâce à plusieurs produits sophistiqués utilisant différentes technologies radio, telles que le MIMO massif (mMIMO) et les ondes millimétriques (mmWave).

Mavenir et Aspire tireront parti de l’Open Networks Lab d’Aspire à Dublin pour procéder à des tests ainsi qu’à une intégration de RRU tierces. En outre, les fournisseurs de RRU pourront s’engager directement auprès d’Aspire, et accélérer l’intégration et le test de nouvelles radios conformes O-RAN et variantes de fréquence, grâce au logiciel CU/DU de Mavenir.

Cette collaboration bénéficiera non seulement aux fournisseurs de RRU, mais également aux FSC, en développant l’offre de solutions innovantes et haute performance, qui soutiennent un grand nombre de cas d'utilisation.

« Ce partenariat améliore considérablement la capacité d’intégration et de test des RRU, grâce au logiciel CU/DU de Mavenir destiné à la 4G ainsi qu’à la 5G », a déclaré Puneet Sethi, vice-président principal/directeur général de la division RAN de Mavenir. « L’Open RAN s’est accéléré à tel point qu’il nous faut innover en permanence pour devancer la demande, y compris les modèles de commercialisation. Nos partenaires RRU souhaitent voir leurs tous derniers produits disponibles à des fins de déploiement, tandis que les FSC souhaitent tirer pleinement parti d’un écosystème dynamique, en minimisant les efforts d’intégration et de test. Nous développons en permanence nos écosystèmes de partenaires, afin que l’intégration de RRU réponde aux besoins changeants du marché, grâce à des services spécialisés de haute qualité, ainsi qu’à une rotation rapide. »

Declan Friel, directeur technologique d’Aspire, a déclaré : « Nous sommes ravis d’intensifier notre relation avec Mavenir. L’expérience d’Aspire dans le domaine de l’ingénierie logicielle et des tests de produits radio complexes transférés vers l’Open RAN, combinée à l’expérience mondiale des FSC en matière de conception, d’optimisation et de support de réseaux actifs, nous positionne de manière unique pour accélérer la disponibilité de nouvelles solutions conformes ORAN, pour une adoption à grande échelle sur le marché. En tant que société indépendante basée en Europe, et grâce à notre laboratoire de réseaux ouverts en Irlande, qui accompagne aujourd'hui plusieurs clients et partenaires mondiaux, notre objectif consiste à accélérer le développement de l’écosystème ORAN, ainsi qu’à soutenir les FSC. Ceci leur permettra de bénéficier pleinement des avantages du Telco Cloud, de la gestion et de l’orchestration de services, ainsi que de l’Open RAN, en termes de flexibilité, de performance et de coût. »

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos d’Aspire :

Aspire Technology est un intégrateur de systèmes spécialisé, qui possède une longue expérience dans le domaine des réseaux fixes et mobiles, ainsi que de l’Open RAN depuis ses débuts. Les clients d’Aspire sont répartis dans le monde entier, et bénéficient de ses services et solutions logicielles d’automatisation avancés. L’Aspire Open RAN Lab permet aux partenaires technologiques et fournisseurs de services de communication d’accélérer le développement, l’intégration, la comparaison, le test et le déploiement des réseaux et solutions basés sur l’Open RAN. Aspire contribue activement à l’accélération des délais de commercialisation, à la réduction des coûts de déploiement, ainsi qu’à l’amélioration de l’interopérabilité multifournisseur et de la performance du réseau. www.aspiretechnology.com

