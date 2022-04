Pologne : TotalEnergies et KGHM s’associent pour développer l’éolien en mer

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et KGHM ont signé un partenariat en vue de participer, à parts égales, aux appels d’offres des autorités polonaises portant sur le développement de projets éoliens en mer.

Le gouvernement a lancé un nouvel appel d’offres portant sur l’attribution de droits de développement couvrant 11 zones de la mer Baltique, pour une capacité totale estimée à plus de 10 GW. La Pologne pourra ainsi tirer parti du fort potentiel de la mer Baltique en matière de production d'énergie éolienne, grâce à des conditions météorologiques favorables.

Le partenariat s’appuiera sur les points forts des deux entreprises. TotalEnergies mettra à profit son expertise reconnue dans les opérations en mer, son expérience dans la gestion de projets de grande envergure et ses liens avec les chaînes d'approvisionnement mondiales. KGHM, en tant que grand groupe public polonais, apportera sa connaissance du marché polonais.

En cas d'attribution d'un ou plusieurs parcs éoliens, les partenaires mobiliseront leurs meilleures ressources pour développer ces projets dans les conditions et délais les plus favorables, avec un fort niveau de contenu local. Ils permettront de valoriser l’industrie locale, de favoriser la création d’emplois en Pologne, et de contribuer à fournir de l’électricité verte à un prix compétitif.

« Le développement de l’éolien offshore contribue à la fois à la transition énergétique et à la sécurité d’approvisionnement de l’Europe. Avec des conditions météorologiques favorables, la Pologne est particulièrement bien positionnée pour participer à l’essor de ce marché d’avenir », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Nous sommes ravis d’établir un partenariat avec KGHM pour répondre aux appels d’offres d’éolien en mer polonais. Ensemble, nous mobiliserons toute notre expertise pour relever les défis de ces projets et contribuer ainsi aux objectifs de la Pologne en matière d’énergies renouvelables. »

« La stratégie de KGHM vise l'atteinte de la neutralité climatique d'ici 2050. Nous avons dépassé la phase de planification et sommes maintenant engagés dans des actions concrètes. Nous avons entrepris le processus d'acquisition de plusieurs projets onshore et offshore. Nous avons également soumis des demandes préliminaires pour la prochaine série de permis dans la Baltique", a déclaré Marcin Chludziński, président du conseil d'administration de KGHM Polska Miedź S.A. "La coopération avec un partenaire français sur un projet de parc éolien offshore semble très prometteuse", a-t-il ajouté.

TotalEnergies et l’éolien en mer

TotalEnergies développe d’ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 10 GW, dont 2/3 d'éolien fixe et 1/3 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, Erebus et ScotWind), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed) et aux Etats-Unis (projet New York Bight). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, et participera également à des appels d’offres en Norvège et en Pologne.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies | TotalEnergies | TotalEnergies | TotalEnergies

À propos de KGHM

KGHM est impliquée dans l'extraction et le traitement de ressources naturelles précieuses. Son cœur est le plus grand gisement de minerai de cuivre d'Europe, situé dans le sud-ouest de la Pologne. En poursuivant notre stratégie, nous renforçons systématiquement la position internationale de KGHM. Actuellement, la société présente un profil de projets miniers géographiquement diversifié. Elle mène des activités sur trois continents - en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les ressources en minerai de cuivre contrôlées par KGHM garantissent à la société une position de leader dans l'industrie minière. Son portefeuille comprend des métaux tels que le molybdène, le palladium et le nickel, ce qui permet à KGHM d'acquérir une position solide parmi les mineurs diversifiés du monde.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).