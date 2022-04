MetLife Investment Management Europe ottiene dalla Banca Centrale d'Irlanda una licenza per la gestione e la commercializzazione di strategie di investimento in tutto lo Spazio economico europeo

WHIPPANY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--MetLife Investment Management (MIM), l'attività istituzionale di gestione degli asset di MetLife, Inc. (NYSE: MET), oggi ha annunciato che MetLife Investment Management Europe Limited ("MIM Europe") ha ottenuto dalla Banca Centrale d'Irlanda ("CBI") l'autorizzazione per gestire e commercializzare FIA ​​e OICVM, due veicoli che consentono agli investitori europei di accedere in modo ottimale alle capacità di investimento di MIM. Questa licenza consente inoltre a MIM Europe di offrire e gestire l'intera gamma di strategie di investimento di MIM in tutto lo Spazio economico europeo ("SEE").

MIM Europe, che ha sede a Dublino, in Irlanda, fungerà da centro per le attività nel SEE di MIM, che attualmente vanta ha una presenza significativa in Europa, in diversi paesi e in una vasta gamma di segmenti dei clienti. L'autorizzazione permetterà un più ampio accesso al mercato SEE.

"Questo risultato conferma il nostro impegno per l'espansione dell'offerta in Europa e ci consente di adottare un approccio sempre più locale al servizio dei mercati", è stato il commento di Matthew Mosca, responsabile globale dell'Institutional Client Group presso MIM. "Abbiamo già riscontrato una comprovata domanda dei nostri principali prodotti di investimento in Europa, e la licenza rilasciata dalla CBI consentirà a MIM di sfruttare ulteriormente le nostre capacità sia negli Stati Uniti che in Europa, in termini di gestione e di prodotti, in modo specificamente mirato agli investitori istituzionali europei".

"L'autorizzazione rilasciata a MIM Europe è una chiara dimostrazione sia del ruolo centrale che l'Europa svolgerà nell'espansione internazionale di MIM, secondo le nostre previsioni, sia del nostro desiderio di offrire agli investitori europei una linea completa di opportunità di investimento", ha dichiarato Nigel Murdoch, direttore generale e responsabile EMEA per il comparto Institutional Client Group di MIM. "Vogliamo collaborare al più presto con gli attori di questo settore in tutta Europa per offrire rendimenti solidi, a lungo termine e sostenibili sugli investimenti".

Informazioni su MetLife Investment Management

MetLife Investment Management, l'attività istituzionale di gestione degli asset di MetLife, Inc. (NYSE: MET), è un gestore globale di investimenti pubblici a reddito fisso, di capitali privati ​​e di proprietà immobiliari che fornisce soluzioni di investimento personalizzate per investitori istituzionali di tutto il mondo. MetLife Investment Management offre a piani pensionistici pubblici e privati, compagnie assicurative, fondi di dotazione, fondi e altri clienti istituzionali una gamma di soluzioni di investimento e finanziarie su misura mirate a una gamma di obiettivi di investimento a lungo termine e di prolungati rendimenti adeguati. MetLife Investment Management vanta un'esperienza nel settore di oltre 150 anni e, al 31 dicembre 2021, gestiva un patrimonio totale di asset pari a 669.0 miliardi di dollari USA.1

Informazioni su MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), tramite le sue consociate e affiliate ("MetLife"), è una delle società di servizi finanziari leader a livello mondiale. Fornisce assicurazioni, rendite, benefit per i dipendenti e gestione degli asset che aiutano i clienti privati e istituzionali a costruire un futuro più sicuro. Fondata nel 1868, MetLife opera in oltre 40 mercati a livello globale ed è tra i leader negli Stati Uniti e in Giappone, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.metlife.com.

Note a piè di pagina

1 Gli AUM totali comprendono tutti gli asset di MetLife, relativi ai conti generali e ai conti in gestione separata, e gli asset di società non affiliate/terze parti, stimati a un valore equo, gestiti da MIM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.