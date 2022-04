MetLife Investment Management Europe ontvangt licentie van Central Bank of Ireland om investeringsstrategieën in Europese Economische Ruimte te beheren en op de markt te brengen

WHIPPANY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--MetLife Investment Management (MIM), het institutionele vermogensbeheerbedrijf van MetLife, Inc. (NYSE: MET), heeft vandaag aangekondigd dat MetLife Investment Management Europe Limited ('MIM Europe') is geautoriseerd door de Central Bank of Ireland ('CBI') om AIF's en ICBE's te beheren en op de markt te brengen, twee vehikels waarmee Europese investeerders het beste toegang kunnen krijgen tot de investeringsmogelijkheden van MIM. Bovendien stelt de licentie MIM Europe in staat om het volledige scala aan investeringsstrategieën van MIM in de Europese Economische Ruimte ('EER') aan te bieden en te beheren.

MIM Europe, met hoofdkantoor in Dublin, Ierland, zal dienen als de hub voor de activiteiten van MIM in de EER. Tegenwoordig is MIM aanzienlijk aanwezig in Europa in een reeks klantsegmenten en landen. De autorisatie zal een bredere toegang tot de EER-markt mogelijk maken.

"Dit bevestigt onze toewijding om ons aanbod in Europa uit te breiden en stelt ons in staat om een steeds lokalere benadering te volgen om de markt te bedienen," aldus Matthew Mosca, wereldwijd hoofd van de Institutional Client Group bij MIM. “We hebben al kunnen waarnemen dat er vraag bestaat naar onze kernbeleggingsproducten in Europa, en dankzij de licentie van de CBI kan MIM verder gebruik maken van zowel onze in de VS en Europa gevestigde product- en beheermogelijkheden op een manier die direct geschikt is voor Europese institutionele beleggers.”

“De autorisatie van MIM Europe is een duidelijke demonstratie van de centrale rol die we verwachten dat Europa zal blijven spelen in de internationale expansie van MIM, en van onze wens om onze volledige investeringscapaciteit aan Europese beleggers te leveren,” stelde Nigel Murdoch, managing director en hoofd EMEA voor de Institutional Client Group van MIM. "We kijken ernaar uit om samen te werken met beleggers in heel Europa om sterke, duurzame beleggingsrendementen op lange termijn te realiseren."

MetLife Investment Management had op 31 december 2021 een totaal vermogen van $ 669,0 miljard onder beheer.1

MetLife, Inc. (NYSE: MET) is een van 's werelds toonaangevende financiële dienstverleners. Ga voor meer informatie naar www.metlife.com.

Eindnoten

1 Totale AUM omvat alle activa van de algemene rekening en afzonderlijke rekeningen van MetLife en activa van niet-gelieerde/derde partijen, tegen geschatte reële waarde, beheerd door MIM.

