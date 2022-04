La Banque centrale d'Irlande accorde à MetLife Investment Management Europe une licence pour la gestion et la commercialisation de stratégies de placement au sein de l'Espace économique européen

WHIPPANY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--MetLife Investment Management (MIM), la société de gestion d'actifs institutionnels de MetLife, Inc. (NYSE: MET), annonce aujourd'hui que MetLife Investment Management Europe Limited ("MIM Europe") vient d'être autorisée par la Banque centrale d'Irlande ("CBI") pour gérer et commercialiser des fonds alternatifs et des OPCVM, deux instruments par le biais desquels les investisseurs européens peuvent accéder plus facilement à la gamme de placements de MIM. La licence permet par ailleurs à MIM Europe de proposer et de gérer la gamme complète des stratégies d'investissement de MIM dans l'Espace économique européen ("EEE").

Basée à Dublin, en Irlande, MIM Europe deviendra le centre des activités de MIM dans l'EEE. MIM est aujourd'hui très présente en Europe, à travers de nombreux segments de clientèle et pays. Cette autorisation facilitera un accès plus large au marché de l'EEE.

"Cette licence confirme notre engagement à développer nos offres en Europe et nous permettra de privilégier une approche de plus en plus locale pour servir le marché", a déclaré Matthew Mosca, responsable mondial du groupe des clients institutionnels chez MIM. "La demande pour nos produits d'investissement de base en Europe est évidente, et la licence octroyée par la CBI permettra à MIM de valoriser davantage ses produits et ses capacités de gestion aux États-Unis et en Europe, et ce de manière parfaitement adaptée aux investisseurs institutionnels européens."

"L'autorisation de MIM Europe illustre clairement le rôle central que nous attendons de l'Europe dans l'expansion internationale de MIM, ainsi que notre volonté d'offrir aux investisseurs européens l'intégralité de notre capacité d'investissement", a déclaré Nigel Murdoch, directeur général et responsable de la région EMEA pour le groupe de clients institutionnels de MIM. "Nous nous réjouissons de collaborer avec les investisseurs à travers l'Europe en vue d'offrir des rendements d'investissement solides, durables et sur le long terme."

À propos de MetLife Investment Management

MetLife Investment Management, la société de gestion d'actifs institutionnels de MetLife, Inc. (NYSE: MET), est une société publique mondiale de gestion de placements à revenu fixe, de capitaux privés et de biens immobiliers, proposant des solutions de placement personnalisées aux investisseurs institutionnels du monde entier. MetLife Investment Management offre aux caisses de retraite publiques et privées, aux compagnies d'assurance, aux fonds de dotation, aux fonds et à d'autres clients institutionnels un éventail de solutions de placement et de financement sur mesure permettant d'atteindre divers objectifs de placement à long terme et de dégager des rendements corrigés du risque à long terme. MetLife Investment Management totalise plus de 150 ans d'expérience en matière de placements et comptait, au 31 décembre 2021, 669,0 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion.1

À propos de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), par l’intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées ("MetLife") est l’une des principales sociétés de services financiers au monde, fournissant des assurances, des rentes, des avantages sociaux aux employés et des services de gestion d’actifs qui permettent à ses clients individuels et institutionnels de naviguer dans un monde en pleine mutation. Fondée en 1868, MetLife est présente à l'international sur plus de 40 marchés et occupe des positions de premier plan aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.metlife.com.

Notes de fin de document

1 Le total des actifs sous gestion englobe tous les actifs des comptes généraux et des comptes séparés de MetLife ainsi que les actifs non affiliés/de tiers, à leur juste valeur estimée, administrés par MIM.

