Thundercomm slaat de handen ineen met Pudu Robotics om de ontwikkeling van intelligente levering te versnellen

Pudu Robotics, de wereldwijde benchmark op het gebied van commerciële servicerobots, heeft onlangs twee intelligente robots onthuld die worden ondersteund door de geavanceerde SOM (system on Module)-producten en -technologieën van Thundercomm. De twee robots SwiftBot en PUPU D1 zijn ontworpen om afzonderlijk te voldoen aan verschillende eisen van voedselbezorging in restaurants en goederenbezorging in verschillende scenario's.

Tegenwoordig worden de interactie- en reismogelijkheden steeds belangrijker voor de voedselbezorgingsrobot om klanten een betere eetervaring te bieden, vooral tijdens de spitstijd. SwiftBot, de vlaggenschiprobot voor voedselbezorging, kan perfect aan deze eisen voldoen door de interactie tussen robots en klanten tijdens voedselbezorging opnieuw te definiëren. Ondersteund door de krachtige rekenkracht van Thundercomm TurboX C8250 SOM, blinkt SwiftBot uit in het visualiseren van bezorgroutes, nauwkeurige achterwaartse waarneming en flexibele multidirectionele vermijding, die samen allemaal de efficiëntie van voedselbezorging en de klantervaring naar een nieuw niveau tillen.

Bovendien lanceerde Pudu Robotics ook PUPU D1, de eerste viervoetige bezorgrobot, om alle bezorgscenario's binnen en buiten volledig te dekken. PUPU D1 is uitgerust met twee intelligente SOM's, TurboX C8250 en C5165, met een klein volume, uitstekende HMI en bewegingscontrolemogelijkheden. Op basis van deze voordelen kan PUPU D1 zich aanpassen aan complexere terreinen in verschillende leveringsscenario's.

Hiro Cai, CEO van Thundercomm, stelt: "We zijn erg verheugd om met Pudu Robotics samen te werken om toonaangevende producten en oplossingen voor bezorgrobots te bouwen. Thundercomm zet zich in om onze klanten in staat te stellen concurrerende en innovatieve producten te ontwikkelen in de intelligente sector. We verwachten dat zowel Pudu Robotics als Thundercomm de technologische innovatie verder zullen bevorderen en meer uitstekende producten zullen lanceren om tegemoet te komen aan de gediversifieerde leveringseisen van verschillende markten."

Over Thundercomm

Thundercomm, met het hoofdkantoor in San Diego, is een joint venture tussen ThunderSoft en Qualcomm. Thundercomm is opgericht om innovatie in het Internet der Dingen en de auto-industrie te versnellen en biedt one-stop oplossingen aangedreven door Qualcomm Technologies. Door zijn capaciteiten in besturingssystemen, waaronder Android, Linux en anderen, het portfolio van software voor het buitenland en AI-technologie op apparaten verworven van ThunderSoft, en een wereldwijd verkoop- en ondersteuningsnetwerk, is Thundercomm een waardevolle en vertrouwde partner voor internationale klanten die streven naar het bouwen van hoogwaardige producten van de volgende generatie en het verkorten van de tijd voor het op de markt brengen. Meer informatie op www.thundercomm.com

