首屆Aster守護者全球護理獎公布入圍的10名護士名單

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Aster守護者全球護理獎(Aster Guardians Global Nursing Award)剛剛公布了來自世界各地的前10名入圍名單。經過安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)、篩選評審團和大評審團獨立進行的嚴格審查程序，這些護士從來自184個國家的2.4萬多名護士中脫穎而出。所有申請都得到評估以建立一個181人的候選名單，並透過進一步審查從中遴選出41份最佳申請。然後，這41份申請由大評審團審查並宣布前10名入圍者。所有申請的護士都要根據四個方面的貢獻來提交申請內容：領導力、研究/創新、患者護理和社會/社區服務。

入圍決賽的前10名選手將接受進一步評估，以角逐25萬美元的大獎，他們是：肯亞的Anna Qabale Duba；肯亞的Dida Jirma Bulle；英國的Francis Michael Fernando；阿聯的Jasmine Mohammed Sharaf；英國的Julia Dorothy Downing；印度的Lincy Padicala Joseph；印度的Manju Dhandapani；澳洲的Matthew James Ball；美國的 Rachel Abraham Joseph和阿富汗的Wais Mohammad Qarani。如需瞭解關於這10名入圍者的更多資訊，請造訪：https://www.asterguardians.com/。

談及前10名入圍者和即將於5月12日（國際護士節）在杜拜亞特蘭蒂斯酒店(The Atlantis)舉行的頒獎典禮，Aster DM Healthcare的創辦人、董事長兼董事總經理Azad Moopen博士表示：「7000多名護士構成了Aster的骨幹力量，我們每天都在見證他們的承諾和同情心。在這次疫情中，他們不顧自身安危，以奉獻和犧牲的精神做出了重要貢獻，贏得了舉世矚目。我們認為應該為護士設立一個全球層級的獎項以表彰這一崇高職業的從業者。超過2.4萬名護士提出申請，世界各地對首屆Aster守護者全球護理獎的回響令我們興奮不已。傑出的評審團成員要從眾多的申請者中篩選出前10名傑出的護士，這是一項艱巨的任務。我們祝願入圍前十名的選手在最終的評審過程中一切順利。」

一名勝出者將獲得25萬美元的大獎，其餘九名決賽選手也將獲得獎金。決賽包括從4月26日開始對每名護士進行公眾投票，以及與大評審團成員的面談，大評審團成員包括：瑞士國際護士理事會執行長Howard Catton先生；全球愛滋病預防聯盟共同主席、波札那政府前衛生部長兼國會議員Sheila Tlou教授；世界衛生組織護理合作中心客座教授James Buchan教授；瑞士聯合國環境規劃署抗災和衝突全球支援處代理處長Muralee Thummarukudy先生；以及牙買加加勒比弱勢社區聯盟(CVC)執行董事Carolyn Gomes博士。

關於Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited是在海灣合作委員會(GCC)會員國和印度營運的規模首屈一指的私人醫療服務提供者之一。我們自創立之初便強調臨床卓越性，旗下擁有27家醫院、118家診所、323家藥局以及在印度等七個國家設立的66個實驗室和患者體驗中心，是全球少數幾家在初級、二級、三級和四級醫療保健領域均擁有強大實力的實體之一。我們在全球各地推展業務，擁有超過24,350名專職員工，其中包括3,110名醫生和7,063名護士，並向我們的各種利害關係人做出簡單而有力的承諾：「我們將盡心治療和護理」。

*來源：AETOSWire

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