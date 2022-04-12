首届Aster守护者全球护理奖公布入围的10名护士名单

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Aster守护者全球护理奖(Aster Guardians Global Nursing Award)刚刚公布了来自世界各地的前10名入围名单。经过安永会计师事务所、筛选评审团和大评审团独立进行的严格审查程序，这些护士从来自184个国家的2.4万多名护士中脱颖而出。所有申请都得到评估以创建一个181人的候选名单，并通过进一步审查从中遴选出41份最佳申请。然后，这41份申请由大评审团审查并宣布前10名入围者。所有申请的护士都要根据四个方面的贡献来提交申请内容：领导力、研究/创新、患者护理和社会/社区服务。

入围决赛的前10名选手将接受进一步评估，以角逐25万美元的大奖，他们是：肯尼亚的Anna Qabale Duba；肯尼亚的Dida Jirma Bulle；英国的Francis Michael Fernando；阿联酋的Jasmine Mohammed Sharaf；英国的Julia Dorothy Downing；印度的Lincy Padicala Joseph；印度的Manju Dhandapani；澳大利亚的Matthew James Ball；美国的 Rachel Abraham Joseph和阿富汗的Wais Mohammad Qarani。如需了解关于这10名入围者的更多信息，请访问：https://www.asterguardians.com/。

谈及前10名入围者和即将于5月12日（国际护士节）在迪拜亚特兰蒂斯酒店(The Atlantis)举行的颁奖典礼，Aster DM Healthcare的创始人、董事长兼董事总经理Azad Moopen博士表示：“7000多名护士构成了Aster的骨干力量，我们每天都在见证他们的承诺和同情心。在这次疫情中，他们不顾自身安危，以奉献和牺牲的精神做出了重要贡献，赢得了举世瞩目。我们认为应该为护士设立一个全球级别的奖项以表彰这一崇高职业的从业者。超过2.4万名护士提出申请，世界各地对首届Aster守护者全球护理奖的反响令我们激动不已。杰出的评审团成员要从众多的申请者中筛选出前10名杰出的护士，这是一项艰巨的任务。我们祝愿入围前十名的选手在最终的评审过程中一切顺利。”

一名胜出者将获得25万美元的大奖，其余九名决赛选手也将获得奖金。决赛包括从4月26日开始对每名护士进行公众投票，以及与大评审团成员的面谈，大评审团成员包括：瑞士国际护士理事会首席执行官Howard Catton先生；全球艾滋病预防联盟联合主席、博茨瓦纳政府前卫生部长兼国会议员Sheila Tlou教授；世界卫生组织护理合作中心客座教授James Buchan教授；瑞士联合国环境规划署抗灾和冲突全球支持处代理处长Muralee Thummarukudy先生；以及牙买加加勒比脆弱社区联盟(CVC)执行董事Carolyn Gomes博士。

关于Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited是在海湾合作委员会(GCC)成员国和印度开展运营的规模首屈一指的私营医疗服务提供商之一。我们自创立之初便强调临床卓越性，旗下拥有27家医院、118家诊所、323家药店以及在印度等七个国家设立的66个实验室和患者体验中心，是全球少数几家在初级、二级、三级和四级医疗保健领域均拥有强大实力的实体之一。我们在全球各地开展业务，拥有超过24,350名专职员工，其中包括3,110名医生和7,063名护士，并向我们的各种利益相关方做出简单而有力的承诺：“我们将尽心治疗和护理”。

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。